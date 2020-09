La visita sorpresa de Marc Márquez al Circuit, en imágenes

Desde el pasado 25 de julio, Marc Márquez no había vuelto a pisar el paddock de MotoGP. El piloto del Repsol Honda continúa recuperándose de la fractura del húmero del brazo derecho que se produjo en el Gran Premio de España que abría la temporada 2020.

El catalán continúa sin fecha de vuelta, pero ha querido aprovechar que el campeonato está en Barcelona este fin de semana para hacer una visita a los suyos.

"Ha sido genial volver al paddock de MotoGP y ver a mi equipo y a HRC de nuevo. Hemos estado hablando por teléfono, pero realmente les he echado mucho de menos y ha sido genial verles, ¡y también a mi moto de nuevo! Había una parte de mí que quería volver a correr, especialmente después de estar subido a la moto, pero ahora es el momento de ser paciente. Es bueno venir aquí para hablar no sólo con el equipo, sino también con Honda, ya que empezamos a planear 2021. Me gustaría estar corriendo en mi carrera de casa, pero disfrutaré viéndola por la televisión", dijo Márquez.

