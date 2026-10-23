Galería
MotoGP
Eterno Marco Simoncelli: así perdimos al campeón italiano
El 23 de octubre de 2011 seguirá marcado en la memoria de los aficionados como el día en que el carismático Marco Simoncelli, SuperSIC, perdió la vida durante la carrera del GP de Malasia de MotoGP.
Redacción
Editado: 23 oct 2026, 1:54
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Más contenido relacionado de MotoGP:
MotoGPRossi: "La muerte de Simoncelli fue devastadora, continué por amor"
MotoGPLa memoria de Marco Simoncelli contribuirá a ayudar a personas con discapacidad
Haz click sobre las imágenes para verlas en grande. Dale al 'Play' para que pasen
100
Así fue la muerte de Marco Simoncelli en Sepang 2011
Era la segunda vuelta del Gran Premio de Malasia 2011 de MotoGP, en Sepang, cuando Marco Simoncelli, que batallaba en las primeras posiciones de la carrera, perdió el control de su Honda blanca del equipo San Carlo Gresini en la salida de la curva 11.
Lejos de asumir la caída, el italiano se aferró al manillar de la moto, cruzando de lado a lado la pista, apoyándose a gran velocidad en el asfalto. Esa trayectoria a la derecha en lugar de hacia las escapatorias de la izquierda acabaría siendo fatal.
En el fragor de las primera vueltas, por ahí pasaban Colin Edwards y Valentino Rossi. La Yamaha del estadounidense golpeó el cuello de Simoncelli y Rossi, íntimo amigo de 'SuperSic', le arrolló. Tal fue el impacto, que a Simoncelli se le desprendió el casco, y quedó tendido en el suelo, inmóvil.
Edwards se fue al suelo y Rossi logró evitar la caída, sin saber que lo que quedaba detrás era el cuerpo de su adorado Marco Simoncelli. La carrera se neutralizó con bandera roja al instante y el #58 fue trasladado al centro médico, donde nada pudieron hacer por él. Y a las 16:56 (hora local de Malasia, que eran las 10:56h en España), falleció.
El médico del mundial de motociclismo explicó que Simoncelli había sufrido "traumatismos muy graves en la cabeza, el cuello y el pecho". Cuando los doctores llegaron a su encuentro en la pista estaba inconsciente, y sufría un paro cardiaco.
"En el centro médico fue intubado y se le pudo extraer un poco de sangre del tórax. La reanimación cardiopulmonar que había empezado en la ambulancia continuó durante 45 minutos. Pero desgraciadamente no fue posible hacer nada más".
Quince años sin ti y todavía te recordamos cada día, Marco. Un piloto con tanto carácter fuera de la pista como talento dentro.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Márquez sale con todo a Phillip Island y arranca con el mejor tiempo
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Redacción
WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega cierra la temporada con un fin de semana perfecto
WSBK
WSBK 4 d
WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega cierra la temporada con un fin de semana perfecto
WSBK Estoril - Resumen y resultados - Bulega bate un récord histórico
WSBK
WSBK
Estoril
11 d
WSBK Estoril - Resumen y resultados - Bulega bate un récord histórico
WSBK en Cremona - Bulega conquista el título; Lecuona hace un triplete - Resumen y resultados
WSBK
WSBK 25 d
WSBK en Cremona - Bulega conquista el título; Lecuona hace un triplete - Resumen y resultados
Más de
Marco Simoncelli
¿Son los circuitos diseñados para la F1 más peligrosos para MotoGP?
MotoGP
MotoGP
GP de España
27 abr 2025
¿Son los circuitos diseñados para la F1 más peligrosos para MotoGP?
Marco Simoncelli tendrá un documental 10 años después de su muerte
MotoGP
MotoGP 29 nov 2021
Marco Simoncelli tendrá un documental 10 años después de su muerte
Marco Simoncelli, 10 años de la muerte del último rebelde
MotoGP
MotoGP 23 oct 2021
Marco Simoncelli, 10 años de la muerte del último rebelde
Últimas noticias
Eterno Marco Simoncelli: así perdimos al campeón italiano
MotoGP
MGP MotoGP 13 min
Eterno Marco Simoncelli: así perdimos al campeón italiano
Moto2 en Phillip Island - Huertas, primer líder en Australia - Resultados y resumen
Moto2
MOT2 Moto2 37 min
Moto2 en Phillip Island - Huertas, primer líder en Australia - Resultados y resumen
Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos (Austin) de F1 2026: a qué hora son hoy y cómo verlos
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
50 min
Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos (Austin) de F1 2026: a qué hora son hoy y cómo verlos
Moto3 en Phillip Island - Quiles no cede y arranca mandando - Resultados y resumen
Moto3
MOT3 Moto3 55 min
Moto3 en Phillip Island - Quiles no cede y arranca mandando - Resultados y resumen
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse