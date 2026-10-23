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Eterno Marco Simoncelli: así perdimos al campeón italiano

El 23 de octubre de 2011 seguirá marcado en la memoria de los aficionados como el día en que el carismático Marco Simoncelli, SuperSIC, perdió la vida durante la carrera del GP de Malasia de MotoGP.

Redacción

Editado: 23 oct 2026, 1:54

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Así fue la muerte de Marco Simoncelli en Sepang 2011

Era la segunda vuelta del Gran Premio de Malasia 2011 de MotoGP, en Sepang, cuando Marco Simoncelli, que batallaba en las primeras posiciones de la carrera, perdió el control de su Honda blanca del equipo San Carlo Gresini en la salida de la curva 11.

Lejos de asumir la caída, el italiano se aferró al manillar de la moto, cruzando de lado a lado la pista, apoyándose a gran velocidad en el asfalto. Esa trayectoria a la derecha en lugar de hacia las escapatorias de la izquierda acabaría siendo fatal.

En el fragor de las primera vueltas, por ahí pasaban Colin Edwards y Valentino Rossi. La Yamaha del estadounidense golpeó el cuello de Simoncelli y Rossi, íntimo amigo de 'SuperSic', le arrolló. Tal fue el impacto, que a Simoncelli se le desprendió el casco, y quedó tendido en el suelo, inmóvil.

Edwards se fue al suelo y Rossi logró evitar la caída, sin saber que lo que quedaba detrás era el cuerpo de su adorado Marco Simoncelli. La carrera se neutralizó con bandera roja al instante y el #58 fue trasladado al centro médico, donde nada pudieron hacer por él. Y a las 16:56 (hora local de Malasia, que eran las 10:56h en España), falleció.

El médico del mundial de motociclismo explicó que Simoncelli había sufrido "traumatismos muy graves en la cabeza, el cuello y el pecho". Cuando los doctores llegaron a su encuentro en la pista estaba inconsciente, y sufría un paro cardiaco.

"En el centro médico fue intubado y se le pudo extraer un poco de sangre del tórax. La reanimación cardiopulmonar que había empezado en la ambulancia continuó durante 45 minutos. Pero desgraciadamente no fue posible hacer nada más".

Quince años sin ti y todavía te recordamos cada día, Marco. Un piloto con tanto carácter fuera de la pista como talento dentro.

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