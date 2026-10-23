MotoGP GP de Australia

Fotos: Pramac sorprende a Miller en su última carrera de MotoGP en casa

Pramac correrá con una Yamaha con decoración especial para la última carrera de Jack Miller en el GP de Australia de MotoGP.

Jose Carlos de Celis

Editado: 23 oct 2026, 11:47

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Jack Miller, Prima Pramac

Foto de: Jesus Robledo

"No estoy seguro de cómo se supone que voy a mantener la compostura este fin de semana", admitía Jack Miller este viernes en el GP de Australia de MotoGP, que supone una doble despedida. Por un lado, es la última vez (al menos por un tiempo) del circuito Phillip Island, pero también será la última vez del piloto local antes de poner fin a su etapa de 16 años en el mundial y recalar en SBK.

Jack Miller, Prima Pramac

Foto de: Jesus Robledo

El equipo Pramac ha sorprendido a Miller con una decoración especial para lo que resta de fin de semana, una moto completamente amarilla con tonos verdes y un gran 'Thanks' junto al dorsal en la parte delantera.

Miller cuenta con la presencia de su familia y amigos, y continuó: "Una sorpresa bastante jodidamente especial del equipo con esta decoración para mi última carrera de MotoGP aquí en la Isla. Sinceramente, significa un mundo para mí".

Jack Miller, Prima Pramac

Foto de: Jesus Robledo

"Tener a mi familia, a mis chicas, a mis amigos y a todas estas leyendas a mi alrededor para un último gran premio en casa es algo que nunca olvidaré. Me siento realmente jodidamente afortunado".

La jornada del viernes fue un vaivén de emociones para Miller, que antes de este homenaje se había caído en la FP1 pero había logrado ser tercero. Luego, en la Práctica terminó 12º, quedándose a solo 67 milésimas de pasar directo a la Q2 del sábado (a 0.067s).

"Un viernes bastante movido", resumió. "Tuve una caída por la mañana pero, por suerte, todo bien y el ritmo fue decente por la tarde. Quedé fuera de la Q2, ¡pero creo que hay más en el tanque!".

Jack Miller, Prima Pramac

Foto de: Jesus Robledo

"Es bastante especial estar de vuelta en la Isla para el último gran premio en casa. Tener a toda mi familia, amigos y a todos los que me han apoyado a lo largo de los años aquí significa un mundo", remató.

Como se puede ver en las imágenes compartidas por el equipo y el propio piloto, además de su moto, también se vistieron de amarillo sus mecánicos, con un diseño igual al de la Yamaha YZR-M1, y su hijo.

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