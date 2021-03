Fotos: Mir y Pedri intercambian confidencias del Barça y MotoGP

El pasado mes de febrero, el piloto de Suzuki, Joan Mir, y Pedro González López, más conocido como Pedri, se conocieron en Barcelona durante las jornadas de pruebas con motos de calle que se organizaron en el Circuit.

Dorna Sports y el Fútbol Club Barcelona, con la colaboración de Suzuki, el Circuit de Barcelona-Catalunya y el Rocco's Ranch, facilitaron el encuentro, donde pudieron hablar de sus aficiones en común.

Pedri es seguidor tanto de MotoGP como de Mir, mientras que el balear lo es del FC Barcelona y del propio futbolista canario.

Mir le descubrió a Pedri algunos secretos del Flat Track con Jack Miller (Ducati) y luego le enseñó su Suzuki GSX-RR. El futbolista no dudó en ponerse el mono y subirse a la moto.

El piloto también se animó a dar unos toques con la pelota y recibió algunos consejos de la estrella azulgrana.

Joan Mir comentó: "¡Ha sido divertido! Siempre me gusta hacer algo diferente, y fue un placer conocer a Pedri y a algunos miembros del personal del FC Barcelona. Es una historia diferente, nada te da esa sensación de poder como MotoGP".

"Él estaba disfrutando mucho, también con los wheelies en la recta. La primera vez que te pones el mono es extraño y le estuve enseñando a hacerlo. Con el mono estaba un poco fuera de su zona de confort. Estoy deseando, una vez que la situación de la COVID-19 mejore, invitarle a una carrera para que venga al box de Suzuki a disfrutar de MotoGP. ¡A ver si puedo ir yo al Camp Nou!".

Por su parte, Pedri señaló: "Ha sido un día espectacular, estar aquí con Joan ha sido un día muy especial para mí porque tiene un futuro enorme y ya se ve lo que está consiguiendo. ¡Le deseo toda la suerte del mundo para que siga haciendo lo que está haciendo! Cuando pruebo cosas nuevas siempre me gusta preguntar sobre lo que estoy haciendo o hablando, ¡y Joan es un gran maestro! Le estoy muy agradecido".

"Lo que me sorprendió fue el dirt track, no sabía que entrenaban en tierra y me parece un gran cambio entrenar en tierra para competir en asfalto. Joan me explicó que se trata de un tema de ganar equilibrio. Creo que tiene muchas cosas buenas, puedes deslizarte más y aluciné con las cosas que hacen en la tierra".

"Estamos en situaciones similares: venimos desde abajo y en un año nos ha cambiado todo muy rápido. Él lo tiene bien asimilado, es una grandísima persona y se nota la humildad que tiene. Que siga trabajando así, lo está haciendo muy bien... ¡y yo seguiré trabajando igual para conseguir las metas que nos propongamos!". "Lo que puedes extraer de MotoGP es la mentalidad ganadora. Tienen una mentalidad tan competitiva... y las horas de entrenamiento que tienen. ¡Trabajan mucho! A partir de ahora voy a fijarme aún más en Joan como piloto después de conocerlo y de que me enseñe algunas cosas. Veré las carreras con mi hermano, al que le encanta MotoGP". El encuentro completo entre Pedri y Mir se podrá ver en el próximo episodio del documental Soñando Juntos en Barça TV+ a partir del 17 de marzo.