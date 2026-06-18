Fotos: Márquez estrena un diseño especial de casco en Brno homenaje a Estrella Galicia

Después de su doblete en Hungría, Marc Márquez llega a Brno con el objetivo de seguir a un buen nivel y poder cosechar un buen resultado también en el GP de la República Checa de este fin de semana. Y lo buscará con un diseño de casco especial en homenaje a uno de sus patrocinadores.

Estrella Galicia cumple este año el 120 aniversario de la compañía familiar que nació en 1906, y justo el GP de República Checa empieza este viernes en el 19-06, es decir, el 19 de junio. Además, el Museo Estrella Galicia (MEGA) se estrenó el 19 del 06 de 2019, el año pasado inauguraron el 19 de junio la fábrica de Morás y este viernes se inaugurará la sede corporativa global de A Coruña cuando Marc salga a pista.

En el casco que llevará Márquez en Brno, predominantemente blanco y hexágonos (o estrellas de seis puntas) en fondo azul, se representan los grifos creados en otra fábrica mítica gallega, la de Sargadelos. Explica Estrella Galicia que la estrella es el emblema protector del antiguo gremio de los cerveceros que cada una de las seis aristas representa los procesos principales de la elaboración de la cerveza (malteado, cocción y fermentación) y también los elementos necesarios para esos procesos (aire, agua y fuego).

La columna Génesis, fabricada de manera artesanal en la factoría de Sargadelos en cerámica, está representada en el casco pintado a mano de manera exclusiva que llevará el #93 de Ducati.

Márquez, embajador de Estrella Galicia 0,0 desde la temporada 2011, explicó su nuevo casco en un vídeo, y agradeció el apoyo continuo: "Como todos sabéis, Estrella Galicia no es solo un patrocinador para mí, sino que es ya una relación de amistad, familia, donde empezamos juntos en el mundo del motorsport. Me han apoyado siempre, han estado detrás y sobre todo siempre han apostado de una manera diferente, diría que disruptiva y por eso es una unión que perdura en el tiempo".

Como no podía ser de otra forma, el #93, el famoso dorsal de Márquez, aparece en la parte trasera, en grande, en tonos anaranjados.

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