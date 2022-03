Las imágenes que deja el impredecible domingo de MotoGP en Mandalika

Cargar el reproductor de audio

MotoGP disputó este fin de semana el Gran Premio de Indonesia, la segunda prueba de las 21 que componen el calendario del campeonato. El mal estado del trazado indonesio obligó a dirección de carrera a reducir significativamente las vueltas en MotoGP, donde la tormenta eléctrica, fruto del clima tropical de la isla, puso en entredicho la apertura de la carrera por cuestiones de seguridad y la prueba no tuvo su inicio hasta pasadas las 09:00 horas españolas.

Las imágenes del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2022

Lluvia en Mandalika MotoGP 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Safety car con la lluvia de Mandalika MotoGP 2 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Safety car con la lluvia de Mandalika MotoGP 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernández, KTM Tech3 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF MotoGP Racing 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernández, KTM Tech3 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernández, KTM Tech3 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los fans esperan bajo la lluvia 9 / 10 Foto de: Xaveria Yunita Darryn Binder, RNF MotoGP Racing 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Miguel Oliveira fue el principal protagonista del domingo, pues se hizo con su primera victoria en 2022 en un podio completado por Fabio Quartararo y Johann Zarco.

Otra de las noticias reseñables del domingo fue que Marc Márquez no tomó parte en la carrera tras no recibir el apto de los médicos del campeonato. El piloto de Cervera sufrió una terrorífica caída durante el warm up tras salir por encima de su moto, volando más de dos metros por el aire antes de impactar en el suelo.

Resultados del Gran Premio de Indonesia 2022 de MotoGP

Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Indonesia 2022

Resultados de Moto3 en el Gran Premio de Indonesia 2022