Foto: Mir entrena con una Honda para la temporada 2023 de MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Apenas quedan un par de semanas para que los equipos y pilotos de MotoGP den inicio a la pretemporada 2023, y los participantes ya se preparan para la nueva campaña.

Si la semana pasada era Marc Márquez quien mostraba su regreso a los circuitos con una Honda CBR600RR, ahora es Joan Mir quien hace lo propio, pero en su caso con una CBR1000RR-R en Cheste.

Es la primera vez que se ve al expiloto de Suzuki en una jornada de entrenamientos a lomos de una moto del ala dorada (al menos de carretera, ya que sí que enseñó fotos haciendo Motocross con una CRF).

Y es que, por una razón de contratos, los pilotos no habitúan a poder vestir los colores de su nuevo equipo o conducir las motos de su nuevo fabricante hasta que no termine el año (las relaciones contractuales terminan con la nochevieja). En el caso de Mir y Alex Rins, nuevos pilotos de Honda, acordaron con Suzuki no hacer ningún tipo de declaraciones hasta que no tomar las uvas.

La de 2023 será la primera temporada de Joan Mir fuera de la órbita de Hamamatsu desde su llegada a la categoría reina en 2018. El balear alcanzó su momento culmen en 2020, cuando logró alzarse con el título para sorpresa de propios y extraños.

Sin embargo, desde ese momento el #36 no volvió a rendir al mismo nivel, y el curso 2022 fue especialmente duro para él, con un elevado número de errores y caídas que le impidieron subir al podio en todo el año.

Su futuro tampoco se adivina especialmente sencillo, ya que recogerá el testigo de un Pol Espargaró que terminó desquiciado con Honda y con la RC213V.

La moto japonesa atraviesa momentos críticos, especialmente desde la ausencia de Márquez por lesión, y solo el #93 ha sido capaz de sumar buenos resultados en la temporada anterior.

"Estoy afrontando esta nueva etapa de una manera decisiva. La podríamos definir como una segunda etapa y es un momento en el que puede salir todo muy bien o bastante mal. Afronto esta etapa con muchas ganas de llegar a este equipo; creo que lo hacemos de buena manera y también creo que podremos hacer buenas cosas", declaró el español en una entrevista distribuida por el propio equipo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!