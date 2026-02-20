La FIM cambia Dirección de Carrera de MotoGP para 2026, anuncia el Buró Permanente

La Federación Internacional de Motociclismo ha anunciado este viernes, a una semana del arranque de la temporada 2026 de MotoGP en Tailandia, varios cambios de relevancia en la estructura de Dirección de Carrera para el nuevo curso.

La FIM ha confirmado en un comunicado que Graham Webber asumirá el cargo de Director de Carrera de MotoGP desde esta temporada, con Jack Gorst convirtiéndose en Director Adjunto a su puesto. Desde 2023, Mike Webb, que era hasta entonces el principal árbitro para todas las categorías mundialistas, quedó confirmado como el responsable únicamente de la categoría reina, mientras que Webber, por aquel entonces su director adjunto, pasó a encargarse de Moto2, Moto3 y MotoE.

Así, Webber da un paso al frente y será el nuevo Director de Carrera de MotoGP, responsable de controlar todo lo que suceda en pista. Mike Webb pasará de ese cargo, que ocupaba desde 2012, a un nuevo puesto de coordinador de Dirección de Carrera. El organismo federativo ha confirmado que "seguirá estando presente en los grandes premios como parte de este nuevo equipo".

"Los directores de carrera del Mundial de MotoGP de la FIM serán, por lo tanto: Graham Webber (Director de Carrera) y Jack Gorst (Director Adjunto de Carrera). Webber, Gorst y Webb encabezarán un equipo responsable de la Dirección de Carrera en cada uno de los 22 grandes premios del calendario de 2026, incluidas todas las categorías y otras competiciones en pista en los eventos de MotoGP", explicó la FIM, apuntando a una reunificación entre las tres clases de nuevo.

Mike Webb Foto de: Gold and Goose

En Race Direction, junto a Webber y Gorst, seguirán Bartolomé Alfonso, representante de la FIM, y Loris Capirossi, representante de 'MotoGP Sports Entertainment Group', nuevo nombre de Dorna, la compañía española promotora del campeonato, tras la compra por parte de Liberty Media. En el Comité de Gestión de los eventos también estarán, con Webb de coordinador, Giancarlo Di Filippo, director médico de la FIM, Danny Aldridge, director técnico, Dominique Hebrard, representante técnico, o Andrés Somolinos, jefe de pista de MotoGP.

El Panel de Comisarios, por su parte, continuará con la estructura adoptada hace varios meses, con Simon Crafar como el presidente del organismo encargado de las sanciones, tras sustituir a Freddie Spencer, con Andrés Somolinos y Tamara Matko.