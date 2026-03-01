Buriram (Enviado Especial).- El de Trackhouse marcó la vuelta más rápida del Warm Up del domingo por la mañana, pero al final de la sesión empezó a quejarse de dolor en el hombro izquierdo, el mismo que se lesionó la pasada temporada en Portugal, a principios de noviembre.

Entonces, Raúl Fernandez decidió no operarse para hacer una recuperación conservadora y tratar de llegar recuperado al inicio de este año. Sin embargo, el dolor ha vuelto.

Pese a ese problema físico importante, el corredor madrileño completó un fin de semana del GP de Tailandia espectacular, logrando un doble podio que le coloca tercero del campeonato del mundo.

"Ha sido una carrera muy difícil, las últimas cinco o seis vueltas llevaba la goma trasera destrozada. En el warm up me sentía bien con la goma media pero no he logrado gestionarla tanto como quería. Tenemos que disfrutar el restallado y entender que hay potencial para estar luchando esta temporada con los de delante", explicó Fernández.

El español salía tercero, pero rápidamente adelantó a Marc Márquez, se puso segundo aguantó ahí hasta pocas vueltas del final, cuando le pasó Pedro Acosta.

"Ya sabíamos que era una carrera difícil y teníamos que gestionar dos cosas, y después del Warm up, tres. Primero la gasolina, que ayer no lo dijimos pero era importante para poder llegar a la meta; luego el centro de la goma, guardar neumático hasta el final; y por último el hombro, que me dio problemas por la mañana. He intentado seguir a Marco Bezzecchi pero en las últimas vueltas no he podido, solo quería que me llevara pero al final Acosta ha tenido un poquito más y no hemos podido pararle. Ha sido un podio en Tailandia que es importante", dijo Raúl, que quiso agradecer "el muy buen trabajo de la clínica móvil con mi hombro, me han tratado y hemos aguantado la carrera bien".

El adelantamiento a Márquez fue en un punto poco habitual.

"Llevamos haciendo una pretemporada muy solida, no me sentía cómodo con la goma media, y he decidido pasar a Marc lo más pronto posible, ha salido de la curva seis con poca velocidad y en la siete me siento bien y le pasé, he intentado ir a por Marco, pensaba que podía hacer segundo pero Pedro ha gestionado mejor la goma y nos ha pasado. Terminar un gran premio que no es el mejor para nosotros y con el problema del hombro, en el podio, no está nada mal".

Fernández señala a la tranquilidad como la clave de su buen momento.

"Tengo un equipo muy solido, gente que me ayuda y eso me ha permitido empezar a disfrutar de verdad y pilotar como quiero".

Ahora la incógnita es el hombro y si tendrá que pasar o no por el quirófano.

"El problema fue la caída de Portugal, el hombro izquierdo lo necesito para hacer fuerza, en circuito a derecha, en Valencia es todo de izquierda y no tuve problemas, pero aquí sí he sufrido. Decidimos seguir sin operarme y ahora vamos a aguantar hasta donde podamos, espero acabar la temporada porque tenemos una gran oportunidad de hacer un año muy sólido", zanjó.