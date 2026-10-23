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MotoGP GP de Australia

Fernández: "La Aprilia va muy bien, pero Márquez es rápido porque marca la diferencia"

Raúl Fernández acabó con el segundo mejor tiempo la primera jornada del GP de Australia, pese a tener un dedo fracturado y a sufrir una caída en el FP1 que le dejó "todo el cuerpo dolorido".

Oriol Puigdemont

Editado: 23 oct 2026, 6:27

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La dura caída de Raúl Fernández en el FP1 de Australia

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ganador en este circuito el pasado año, Raúl Fernández está en su mejor momento de la temporada, justo cuando una inoportuna caída en Indonesia se saldó con una fractura en el dedo medio de la mano derecha, el que utiliza para frenar, que le está causando muchos dolores de cabeza. Precisamente, esa lesión ha llevado a Aprilia a colocar un leva de freno nuevo en la moto del corredor de Trackhouse, para facilitar la frenada, un sistema que falló y provocó una caída en el FP1 que dejó "un poco mareado" al corredor español.

Al final del día, como sucedió en la carrera de Indonesia hace dos semanas, Raúl logró acabar segundo (1.26.847), a 72 milésimas del mejor tiempo registrado por Marco Bezzecchi, que acabó liderando la primera jornada en Phillip Island.

Aunque no acabó delante, Fernández pudo regalarse una clasificación directa para la Q2 en su vigesimosexto cumpleaños, "una celebración que siempre hacemos en la otra punta del mundo" y que esta vez podrá hacerla con su equipo en el circuito.

"La moto está funcionando muy bien en este circuito, pero la caída de esta mañana me ha dejado atontado", admitió Fernández, que incluso durante la Práctica de la tarde se le pudo ver en el box, sin el casco, cogiendo aire.

El equipo le preparó a Raúl una leva en la moto para poder frenar sin utilizar el dedo que se fracturó en Indonesia.

"Pensaba que me costaría mucho menos la adaptación a la leva", dijo el corredor de Trackhouse.

"Pero en la curva 6 creo que no han funcionado muy bien los frenos, luego han funcionado de golpe y se me ha cerrado la moto de delante. Tengo el cuerpo muy dolorido", explicó la dura caída en una curva rápida a izquierdas.

Aprilia colocó sus cuatro motos entre los cinco primeros, con Marc Márquez incrustándose entre las motos de Noale, tercero.

"Márquez está trabajando bien. Nuestra moto va muy bien en circuitos rápidos, pero aquí Marc va muy rápido porque el piloto marca la diferencia", valora el madrileño.

Ahora mismo, las previsiones indican un clima inestable para sábado y, sobre todo, domingo, con la posibilidad de lluvias y que la Sprint sea sin agua pero con la pista húmeda. Unas condiciones que, contra lo que se podría pensar, no van a ayudar al español.

"Habrá que ver qué pasa mañana, porque se prevé mucha lluvia. Pero eso no me ayudará, porque no puedo ser tan preciso con el freno, como lo soy frenando normal", explicó.

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