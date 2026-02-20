Aldeguer explica que su recuperación "va por buen camino" y revela sus próximos pasos

Fermín Aldeguer sigue preparando su regreso a la acción en el Mundial de MotoGP. El piloto español se perderá este fin de semana el último test de la pretemporada 2026, en Buriram, así como el arranque del nuevo curso, también en Tailandia con el primer gran premio, dentro de 7 días. El murciano sigue recuperándose de su lesión, una fractura en el fémur que sufrió por una caída entrenando en el circuito de Jorge Martínez 'Aspar' a principios de enero.

Así, por más que el de La Ñora no vaya a saltar a la pista en el circuito internacional de Chang, ha querido desplazarse a Tailandia junto a su equipo, Gresini, para seguir 'in situ' todo lo que pase en los últimos ensayos invernales, así como en el GP que repartirá los primeros puntos.

Hablando con la realización internacional del campeonato, Aldeguer ha detallado cómo va su rehabilitación. El español ha revelado que la recuperación va "por buen camino", por más que aún no sepa con certeza cuándo se podrá al manillar de la Ducati de especificación 2025.

"Me encuentro bien, la recuperación va por buen camino. Y ahora empiezo a sentirme mejor con mi fémur, con mi pierna. Sobre la posibilidad de volver, mis sensaciones son buenas, pero es demasiado pronto, tenemos que esperar. No sabemos exactamente dónde y cuándo volveremos, pero estoy entrenando todos los días, estoy muy concentrado en mi recuperación. Pero esto es biología, tenemos que esperar", empezó diciendo.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La próxima semana, pasará revisión con su equipo médico, con el objetivo de volver a subirse a una moto antes del GP de Brasil, que será el fin de semana del 22 de marzo, y en el que quiere estar: "Empiezo a sentirme mejor día a día. Ahora tenemos una cita con los médicos, el 2 de marzo. Allí veremos cuándo puedo volver a montar en moto. Si el médico lo considera oportuno, antes de Brasil quiero probar con la moto, y tenemos que seguir día a día".

"Sí, ese es el objetivo, porque al final me siento bien con la pierna. Empiezo a hacer ejercicios similares a los que hago con la moto, y existe la posibilidad de probar antes de Brasil, pero tenemos que esperar", siguió.

Por último, agradeció el apoyo de su gente más cercana en la parrilla y de su equipo: "Me siento muy unido a mi equipo, a Gresini, a Frankie Carchedi [su jefe técnico], a Michele Masini [team manager], que vinieron a mi casa en Andorra por sorpresa, con la nieve, con el coche y todo eso. Esto me ayudó a seguir adelante, a sentirme más cerca de volver. Además, he hablado con mi compañero de equipo, Alex Márquez, con Marc, por supuesto, con Jorge Martín [el otro lesionado en la parrilla], también para saber qué pasó en los test de Malasia, simplemente para tener algunas ideas", cerró.