Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Antonelli prevé "un top 4 muy apretado y una lucha ajustada" en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Antonelli prevé "un top 4 muy apretado y una lucha ajustada" en la F1 2026

Aldeguer explica que su recuperación "va por buen camino" y revela sus próximos pasos

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Aldeguer explica que su recuperación "va por buen camino" y revela sus próximos pasos

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero
Declaraciones
MotoGP Test oficial de Buriram

Aldeguer explica que su recuperación "va por buen camino" y revela sus próximos pasos

Fermín Aldeguer se ha desplazado a Tailandia con su equipo, aunque no pueda disputar el test y el primer GP de la temporada 2026, y ha detallado cómo se está recuperando de su lesión.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fermín Aldeguer sigue preparando su regreso a la acción en el Mundial de MotoGP. El piloto español se perderá este fin de semana el último test de la pretemporada 2026, en Buriram, así como el arranque del nuevo curso, también en Tailandia con el primer gran premio, dentro de 7 días. El murciano sigue recuperándose de su lesión, una fractura en el fémur que sufrió por una caída entrenando en el circuito de Jorge Martínez 'Aspar' a principios de enero.

Recuerda:

Así, por más que el de La Ñora no vaya a saltar a la pista en el circuito internacional de Chang, ha querido desplazarse a Tailandia junto a su equipo, Gresini, para seguir 'in situ' todo lo que pase en los últimos ensayos invernales, así como en el GP que repartirá los primeros puntos.

Hablando con la realización internacional del campeonato, Aldeguer ha detallado cómo va su rehabilitación. El español ha revelado que la recuperación va "por buen camino", por más que aún no sepa con certeza cuándo se podrá al manillar de la Ducati de especificación 2025.

"Me encuentro bien, la recuperación va por buen camino. Y ahora empiezo a sentirme mejor con mi fémur, con mi pierna. Sobre la posibilidad de volver, mis sensaciones son buenas, pero es demasiado pronto, tenemos que esperar. No sabemos exactamente dónde y cuándo volveremos, pero estoy entrenando todos los días, estoy muy concentrado en mi recuperación. Pero esto es biología, tenemos que esperar", empezó diciendo.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La próxima semana, pasará revisión con su equipo médico, con el objetivo de volver a subirse a una moto antes del GP de Brasil, que será el fin de semana del 22 de marzo, y en el que quiere estar: "Empiezo a sentirme mejor día a día. Ahora tenemos una cita con los médicos, el 2 de marzo. Allí veremos cuándo puedo volver a montar en moto. Si el médico lo considera oportuno, antes de Brasil quiero probar con la moto, y tenemos que seguir día a día".

"Sí, ese es el objetivo, porque al final me siento bien con la pierna. Empiezo a hacer ejercicios similares a los que hago con la moto, y existe la posibilidad de probar antes de Brasil, pero tenemos que esperar", siguió.

Por último, agradeció el apoyo de su gente más cercana en la parrilla y de su equipo: "Me siento muy unido a mi equipo, a Gresini, a Frankie Carchedi [su jefe técnico], a Michele Masini [team manager], que vinieron a mi casa en Andorra por sorpresa, con la nieve, con el coche y todo eso. Esto me ayudó a seguir adelante, a sentirme más cerca de volver. Además, he hablado con mi compañero de equipo, Alex Márquez, con Marc, por supuesto, con Jorge Martín [el otro lesionado en la parrilla], también para saber qué pasó en los test de Malasia, simplemente para tener algunas ideas", cerró.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

Mejores comentarios

Más de
Rubén Carballo Rosa

Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia

La FIM cambia Dirección de Carrera de MotoGP para 2026, anuncia el Buró Permanente

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
La FIM cambia Dirección de Carrera de MotoGP para 2026, anuncia el Buró Permanente
Más de
Gresini

Fermín Aldeguer no correrá en Tailandia y Gresini confirma su sustituto

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Fermín Aldeguer no correrá en Tailandia y Gresini confirma su sustituto

Alex Márquez: "Antes de la primera carrera decidiré dónde voy a correr en 2027"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alex Márquez: "Antes de la primera carrera decidiré dónde voy a correr en 2027"

Alex Márquez 'gana' el primer duelo de 2026: mejor simulacro de carrera que Marc y Bagnaia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alex Márquez 'gana' el primer duelo de 2026: mejor simulacro de carrera que Marc y Bagnaia

Últimas noticias

La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Antonelli prevé "un top 4 muy apretado y una lucha ajustada" en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Antonelli prevé "un top 4 muy apretado y una lucha ajustada" en la F1 2026