Clamor contra la "falta de profesionalidad" de Dirección de Carrera

El mosqueo de la mayoría de la parrilla con Dirección de Carrera viene de años; prácticamente desde que Freddie Spencer fue incorporado al panel de árbitros del campeonato, como su director, con vistas a la temporada 2019.

Desde entonces, las polémicas generadas por las decisiones lideradas por Fast Freddie se han acumulado. La última, alrededor del espectacular accidente de Takaaki Nakagami en la primera frenada del Gran Premio de Catalunya, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la mayoría de la parrilla de la categoría de las motos pesadas.

A ojos de casi todo el paddock instalado en el circuito de Montmeló, y seguramente también de la mayoría de los telespectadores que vieron la prueba por televisión, Nakagami merecía una sanción por haber medido mal los tiempos al llegar al primer viraje, donde se llevó por delante a Pecco Bagnaia y a Alex Rins.

Sin embargo, Dirección de Carrera apenas tardó unas pocas vueltas en comunicar que la acción no comportaría ninguna penalización para el japonés de Honda, que no es la primera vez que protagoniza un incidente de este estilo.

Suzuki, a través de Livio Suppo, su team manager, intentó reclamar la decisión, pero Dirección de Carrera ni siquiera lo permitió, argumentando que la protesta no tenía ningún fundamento. Eso, todavía enfureció más a quienes se llevaron la peor parte.

“En un Mundial se espera que los árbitros tengan algo más de nivel. Ni siquiera hace falta ver los datos de la caída para darse cuenta de que Nakagami se ha equivocado en la frenada. Lleva mucho tiempo en MotoGP, y viendo su histórico, si cuando ha rodado delante no ha terminado nunca una carrera, puede que sea el momento de hacerle entender que por ahí no va bien”, expuso Bagnaia, que con esta caída perdió una gran oportunidad de meterse en la pelea por el título. “Cuando he leído que no iban a sancionarle he alucinado. Sobre todo, porque la decisión viene de un expiloto”, añadió el turinés. “Incluso Lucio Cecchinello [director de la escudería LCR, en la que compite Nakagami] no entiende que no haya habido ninguna sanción”, remachó el chico de Ducati.

“Con la llegada de Spencer pensaba que era más fácil tener un panel de árbitros más profesional, y en vez de eso vemos que no, que en muchos casos existen distintas varas de medir. Si hubieran sancionado a Taka, lo habríamos aceptado”, afirmó Cecchinello.

“Si alguien tira a dos pilotos en Moto3, está claro que recibe una sanción. En teoría, en MotoGP tenemos que dar ejemplo a los jóvenes, pero las sanciones son mucho menos severas en nuestra categoría”, opinó Maverick Viñales.

Cuando se le preguntó a Bagnaia cuál cree él que pueda ser la solución al evidente problema que hay con quienes deben legislar el campeonato a nivel deportivo, el piloto se refirió al episodio que terminó con Michael Masi relevado de su puesto como Director de Carrera del Mundial de Fórmula 1, tras sus controvertidas decisiones en la última carrera del curso, al que decidió el campeonato a favor de Max Verstappen.

“Tenemos un ejemplo en la Fórmula 1. Michael Masi, el año pasado, tomó ciertas decisiones que no todo el mundo consideró justas. Y después fue apartado de su puesto. Seguramente, los pilotos deberíamos tener algo más de peso, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de esto”, concluyó el italiano.

“En Dirección de Carrera tienen que ser más objetivos”, admitió Jorge Martín, tras sumar su segundo podio del año. “No solo aplicarlo [el castigo o penalización] a unos pilotos, y a otros, no. A mí me penalizaron por una cosa absurda en Mugello. Hoy no han querido tomar cartas en el asunto sobre una caída que podía haber acabado muy mal”, zanjó el madrileño de Pramac.