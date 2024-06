Quartararo: "Tener a Pramac será muy importante para nuestro futuro"

Fabio Quartararo ha tenido un parón primaveral algo movido con la Yamaha. El piloto francés se marchó de Mugello contento por las mejoras que la casa de Iwata estaba introduciendo en la M1, y ha llegado a Assen mejor aún, tras haberse subido a la moto en algunos tests privados, y con una noticia que puede ser muy importante para el futuro de la fábrica japonesa.

Y es que, tras las últimas decisiones de Ducati, el equipo Pramac Racing dejará la marca de Borgo Panigale para ser la nueva estructura satélite de Yamaha, lo que ayudará mucho a los nipones para seguir desarrollando sus máquinas y recolectando datos en su camino a volver al éxito en la categoría reina.

En su llegada a 'La Catedral', Quartararo no eludió las preguntas sobre la llegada de Pramac, a la espera de un anuncio oficial este fin de semana, y confesó que la escudería de Paolo Campinoti jugará un papel clave en su entramado.

"Esto puede ser algo muy, muy importante para nosotros, para el futuro. Sabes que, al final, la moto roja [la Ducati] ha mejorado mucho gracias a los equipos satélite. Ya sabes, cuando estás en un test tienes el doble de información, puedes probar cosas mucho más rápido. Y esperamos tener dos motos más en el futuro. Será muy importante para nosotros", empezó diciendo el de Niza.

Precisamente, también se cuestionó al #20 sobre estos tests privados, específicamente sobre los dos realizados en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia en este parón desde Italia. Si bien el primero, ni él ni Alex Rins pudieron probar mucho a causa del mal tiempo, sí lo hicieron en el segundo, destacando un nuevo motor que, aunque no se puede montar todavía en carrera, dejó al campeón del mundo de 2021 ilusionado, porque acerca a la actual Yamaha a su estilo de toda la vida, algo que él pedía claramente.

"Tuvimos un muy buen día de pruebas en Valencia", dijo Quartararo. "Probamos muchas cosas, algunas las podremos utilizar aquí. Sobre todo, probamos un motor muy bueno. De momento, no estamos en condiciones de utilizarlo, no sé cuándo podremos hacerlo, pero ya hay progresos para este fin de semana. Obviamente no será una gran, gran, gran diferencia, pero espero ser más rápido".

"Antes, como suelo decir, la manejabilidad de la moto era mucho más fácil. En Mugello y Jerez sufrí mucho físicamente, y este nuevo motor ha aportado grandes mejoras en agilidad y paso por curva. Creo que me ayudará mucho en el futuro. Obviamente, no todo es positivo, también hay algo negativo, pero estoy muy contento con este test porque probamos muchas cosas, y di más de 100 vueltas. No paramos en todo el día. Estuvo bien divertirse, tener mejores sensaciones y probar cosas".

Eso sí, las mejoras seguramente no impedirán que Quartararo tenga que volver a lidiar con una Yamaha muy física en Assen este fin de semana. El 'Diablo', que admite haber "olvidado un poco cuáles eran las pistas buenas" para su equipo, se prepara para sufrir algo en los numerosos cambios de dirección del trazado neerlandés.

"Obviamente, va a ser muy duro, porque para mí es una de las pistas más físicas. Por supuesto, no estoy totalmente seguro [de cara a] la distancia de carrera, pero ya hemos probado algunos cambios en la moto. Se verán más cosas en la parte trasera de mi asiento, y el manillar estará un poco más abierto, porque estamos sufriendo", explicó.

"Para mí, en el test de Valencia, fue bueno ver que el nuevo motor era fácil de usar, eso es bueno para el futuro. Por desgracia, no podemos usarlo aquí, pero para el futuro sé que es el camino correcto", finalizó posteriormente.