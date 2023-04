Quartararo sigue sin pensar en el título a pesar del podio de Austin

Fabio Quartararo no intenta ocultar su difícil inicio de temporada 2023 de MotoGP adornando sus palabras con falsos positivos. El francés reconoce que el podio que el domingo adornó su inicio de año en Austin "sienta bien", tanto por el resultado en sí como por el ritmo que le permitió conseguirlo, pero no se aventura a decir que esté "tranquilo".

El piloto de Yamaha atendió a los medios esta semana, en la presentación del Gran Premio de Francia que se disputará del 12 al 14 de mayo, y entre ellos estaba Motorsport.com. El francés se refirió allí a sus sensaciones después del Gran Premio de las Américas celebrado en Austin el pasado fin de semana.

"Es verdad que las sensaciones son buenas. En Portimao teníamos la velocidad, pero al hacer salidas muy malas y tener problemas para adelantar, el resultado fue malo. En Argentina el ritmo estaba ahí a pesar de que Takaaki Nakagami me golpeó y salí último. Un podio está bien, pero todavía faltan muchas cosas para estar delante de verdad todo el tiempo", analizó el francés.

Fabio Quartararo ha detallado muchas veces los elementos que faltan. Además de la tímida velocidad punta de la Yamaha, que se ha visto notablemente impulsada por su nuevo motor, existe una profunda dificultad para luchar contra las motos V4 que componen el resto de la parrilla como para confiar en que el punto fuerte de la M1, su velocidad en curva, suponga una amenaza y permita realizar adelantamientos con éxito.

Tras la carrera, su jefe de equipo, Massimo Meregalli, elogió el inteligente pilotaje de Quartararo en Austin y el "10% extra" que había añadido a su habitual entrega total. ¿Es necesario ahora dar algo más que la perfección para obtener un buen resultado? "Es necesario", dijo el piloto a esta respuesta.

Fabio Quartararo estuvo el martes en París para la presentación del MotoGP francés Foto de : Lukasz Swiderek

"Sobre todo en las dos primeras vueltas, son las más importantes", añadió. "Francamente, creo que el 80 por ciento de la carrera está en las primeras vueltas. La clasificación y esos primeros giros suponen el 90%. El ritmo siempre lo tenemos más o menos, pero son la qualy y la primera vuelta las que son muy importantes para nosotros".

"[Me tranquilizará] ver que realmente podemos luchar por una muy buena clasificación y ver el rendimiento de nuestra moto", añadió.

Y para recordar lo que no muestra este podio, Quartararo también dijo: "Me pasó Luca Marini en la recta: 14 km/h de diferencia. Sabiendo que, normalmente, hemos dado un paso adelante en la velocidad, sigue siendo algo enorme. En una media de 20 vueltas en Austin, si contamos el tiempo que perdimos en la recta, es demasiado. Tranquilos, no sé cuándo estaremos, pero es importante trabajar e intentar mantener la calma".

"Poco a poco, podemos hacer grandes cosas", siguió. Pero es abiertamente pesimista sobre el título y este resultado no le hará cambiar de opinión: "De momento, no. Me siento bien pero nos faltan algunas cosas. Necesitamos un poco de velocidad para luchar realmente por el título. Pecco Bagnaia es dos o tres décimas más rápido que nosotros, así que hasta que no busquemos ese tiempo, el campeonato no es disputable", finalizó.