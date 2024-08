Quartararo apuesta por Arbolino para Pramac: "Está listo para subir a MotoGP"

El italiano, además de uno de los pilotos más competitivos de MotoGP, tiene una relación muy estrecha con Fabio Quartararo, más aún desde que se ha mudado a vivir a Andorra. Una vez confirmado que Yamaha recuperará su escudería satélite, de la mano de Pramac, falta saber la identidad de los dos pilotos que competirán para la estructura de Paolo Campinoti, que competirá bajo el paraguas del fabricante japonés, que se hará cargo de pagar la mayoría de las facturas.

A falta solo del anuncio, todo está dispuesto para que Miguel Oliveira lidere el equipo, mientras que para esa segunda M1, tanto Yamaha como Pramac están buscando un corredor joven. Aunque, evidentemente, Quartararo no sea quién tome esa decisión, su opinión es importante, de la misma forma que también lo es la influencia que pueda tener Prima, el patrocinador principal de la formación, que es italiano. Si en un primer momento se señaló a Sergio García como principal candidato a hacerse con ese puesto, Arbolino ha entrado en juego en las últimas semanas, a pesar de que sus resultados no han sido tan vistosos como en cursos anteriores –aún no ha sumado ningún podio y su mejor resultado se dio en Assen, donde terminó el sexto–.

"Tony Arbolino está listo para MotoGP, y no lo digo porque sea mi amigo. Este año no ha sido fácil para él, no sé si por las gomas o por cómo están trabajando con él. Pero en otros momentos logró encadenar muchos podios", declaró Quartararo, este jueves, ya desde Silverstone, donde este fin de semana vuelve a ponerse en marcha el Mundial, una vez terminadas las vacaciones.

"El caso de Tony es como el mío: yo tampoco había ganado dos carreras seguidas, ni sumaba podios, y cuando llegué a MotoGP inmediatamente fui rápido. Ahora vive muy cerca de mí y soy consciente de lo mucho que está trabajando", añadió el francés.

Las concesiones de las que disfrutan Yamaha y Honda deberían marcar la diferencia tras el parón, sobre todo en lo relativo al motor, uno de los elementos en los que más están trabajando ambas marcas. A pesar de saber que los ingenieros y técnicos no han parado, Quartararo no se atreve a predecir cuánto habrá mejorado la M1 hasta que termine la primera jornada de ensayos, este viernes.

"Yamaha ha hecho cosas en este parón, pero hasta que no lo pones todo en pista no sabes dónde estás. El objetivo de mañana es pasar directamente a la Q2, y si no lo conseguimos será que Yamaha no ha hecho suficiente", reflexionó el campeón del mundo de 2021, que figura el 15º en la tabla general, y que sigue en busca de su primer podio.

Sobre el anuncio de la renovación de Alex Rins, su actual compañero, por otras dos temporadas, el muchacho de Niza lo catalogó como una "gran noticia" en ese plano de estabilidad que busca Yamaha. "Creo que Alex ha hecho un buen trabajo. Sus comentarios han sido muy similares a los míos, a pesar de que tenemos un estilo de pilotaje muy distinto", zanjó el Diablo.