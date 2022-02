Ezpeleta: "Prefiero que los jóvenes imiten a Rossi por su rendimiento que por su simpatía"

Cargar el reproductor de audio

"21, hoy 21". Carmelo Ezpeleta sonríe cuando le preguntan cuál es el número mínimo de carreras que espera que tenga MotoGP este año, insinuando todo el calendario. La pandemia parece estar llegando al final o, al menos, hemos aprendido a convivir con ella. Después de dos años realmente complicados para todo el mundo, esta podría ser la temporada de la vuelta a la normalidad, con paddocks más abiertos y calendarios “completos”.

La próxima semana, en Qatar, comenzará la era post-Valentino Rossi del Campeonato del Mundo, pero incluso sin el “Doctor” no hay falta de contenido. Unos días antes del arranque del curso, el CEO de Dorna Sports se reunió con Motorsport.com en Milán, abordando los temas más candentes del momento.

Comienza una temporada que parece ser la vuelta a la normalidad: por fin hay calendario completo y los test se han hecho en Asia. ¿Cuales son tus expectativas?

“Obviamente esperamos que no pase nada que nos haga retroceder un paso más. La verdad, sin embargo, es que ahora estamos mejor preparados que antes en caso de una nueva ola de infecciones. Nuestra esperanza, sin embargo, es que podamos tener una temporada normal”.

En este sentido, hubo una buena señal de apertura con la abolición de la burbuja para la primera carrera del año en Qatar. ¿El objetivo es conseguir que esto vuelva a la normalidad?

“Creo que todavía necesitaremos la burbuja para Indonesia y, si las cosas no cambian en el próximo mes, también en Argentina y Estados Unidos. En Europa, las cosas van bien en este momento, por lo que no habría razón para tener una burbuja. Sin embargo, la primera carrera en Europa será a finales de abril, en Portimao, por lo que aún queda mucho tiempo. Esperemos a ver cómo evoluciona la situación”.

El caso de Djokovic planteó el tema de la entrada a Australia de personas no vacunadas. Sabemos que la mayoría de las personas en el paddock de MotoGP ya están vacunadas, pero ¿existe la posibilidad de que se imponga un requisito de vacunación?

“No, no creo que se imponga la vacuna para entrar al paddock. La vacuna es obligatoria para entrar en Australia (sonríe), no podemos imponer nada. Hablo muy a menudo con Stefano Domenicali, el CEO de Fórmula 1. Irán a Australia en breve y parece que todo está normal, pero está claro que la necesidad de una vacuna o una cuarentena para tener acceso al país, como hemos visto en el caso de Djokovic, es algo que viene de un plano superior, del Estado. Al margen del caso concreto de Australia, para entrar en el paddock de MotoGP basta con una PCR con resultado negativo”.

¿Esperabas la complicada situación del Circuito de Mandalika, con mucha suciedad y con el asfalto deteriorado en algunos puntos? Aparentemente no hubo ningún problema importante con Superbike en noviembre...

“Esto ha demostrado que la potencia de MotoGP también es capaz de romper el asfalto si no se hace bien. Evidentemente hubo un error en el diseño del asfalto en algunos tramos del circuito, pero estamos intentando solucionar la situación, porque ese tramo será reasfaltado antes de la carrera del 20 de marzo. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Por supuesto, sabemos que hacer un nuevo asfalto solo unas semanas antes de la carrera no es la mejor solución del mundo, pero también lo discutimos con los pilotos y decidimos que era mejor repavimentar que correr en esas condiciones. Hablamos con las máximas autoridades de Indonesia, quienes nos aseguraron que será tratado como un asunto de estado y que se comprometerán a hacer todo de la mejor manera posible”.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Con esta sensación de normalidad, casi se puede hablar de un año cero para MotoGP. Y lo será un poco en todos los sentidos, porque ya no estará Valentino Rossi.

“Valentino ha hecho mucho por MotoGP, pero a todo deportista le llega un momento en el que tiene que retirarse. Ha estado con nosotros durante mucho tiempo y eso es algo por lo que le estoy muy agradecido. Seguirá estando presente en el paddock a través de su equipo. Desafortunadamente, ya sabíamos que no podía correr para siempre. Personalmente le echaré mucho de menos, pero la vida en el paddock tiene que seguir”.

¿Esperas ver todavía mucho amarillo en las gradas?

“Creo que sí, porque sus fans siempre han venido también a las carreras que Valentino tuvo que perderse cuando se lesionó. Valentino trajo a MotoGP a muchos fans que nunca antes lo habían mirado y quizás ni siquiera sabían lo que era. Pero creo que también dejó un gran legado, por lo que estoy convencido de que sus fans seguirán viendo las carreras, tal vez animando a sus alumnos, Pecco y Franco, o a su hermano Luca”.

Una herramienta que podría ampliar la audiencia de espectadores de MotoGP es la serie documental "MotoGP Unlimited", que llegará en marzo a Amazon Prime Video. El experimento que ya hizo la Fórmula 1 con “Drive to Survive” fue muy positivo.

“Es una cosa más, pero no es la única. Pero está claro que este es el tipo de cosas que tenemos que hacer para intentar atraer una nueva audiencia a MotoGP, pero no podemos quedarnos ahí”.

Lo curioso de "Drive to Survive" es que ha convertido en verdaderas estrellas a personajes que antes solo eran conocidos entre los insiders, como el director del equipo de Haas, Gunther Steiner. ¿Hay algún personaje de MotoGP que creas que pueda llamar la atención de la misma manera?

“Realmente no lo sé. Lo que me interesa sobre todo es que las cosas se hagan bien, pero prefiero no hacer predicciones. ¿Pasará? ¿No va a suceder? Ya veremos".

Volviendo un poco al vacío que deja Valentino, en este momento tenemos una generación de jóvenes con mucho talento. Pero quizás le falte un poco ese olfato y esa capacidad de "traspasar la pantalla" que tenía Rossi. En tu opinión, ¿qué ha cambiado en los últimos años? ¿Tal vez empiezan a ser profesionales demasiado pronto?

“Cada uno está hecho a su manera, no se puede obligar a una persona a ser más simpática o no. Pero creo que lo que hizo grande a Valentino fue sobre todo lo que representó como piloto, no ser agradable. Es mucho más fácil ser simpático que ser un campeón. Si puedo dar algún consejo a los pilotos que están hoy en MotoGP y a los que llegarán en el futuro es que imiten a Valentino, pero por lo que se refiere al rendimiento, no por sus dotes mediáticas”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante el invierno también se hizo patente el miedo de perder a Marc Márquez por ese problema de diplopía (doble visión) que le atormentó durante varios meses. ¿Hubiera sido un gran golpe para MotoGP?

“Perder a los pilotos más exitosos de los últimos 20 años obviamente no habría sido bueno para el campeonato. En el caso de Valentino fue una cuestión de edad, mientras que en el caso de Marc, por una lesión. En cualquier caso, estamos hablando de situaciones sobre las que no hubiéramos tenido margen de maniobra para resolverlas, solo podíamos intentar reaccionar de la mejor manera posible. Afortunadamente, sin embargo, Marc ha solucionado sus problemas y ahí estará”.

Este año habrá una situación un tanto particular en la parrilla: de las 24 motos presentes, ocho serán Ducati. Algunos pilotos dijeron que estaban un poco preocupados por esto, ¿cómo lo vive Dorna?

“No escondo que nos hubiera gustado tener seis marcas con cuatro motos cada una. Sin embargo, esto no es lo más importante. Es más importante que todos los equipos independientes estén contentos y que estén en una situación que les permita salir adelante. Lo cierto es que, por cómo estaba la situación, el año pasado Honda, Yamaha y KTM no fueron capaces de presentar seis motos (para 2022), mientras que Ducati ya tenía seis adjudicadas. Quedaba por decidir un equipo, que podía decidir si confiar en Aprilia o vincularse con Ducati. Con todo el poder que da tener plaza en la parrilla de MotoGP, optó por ir con Ducati. Puedo o no estar de acuerdo, pero eran libres de elegir la opción que consideraban mejor para sus necesidades. Pero no es la primera vez que un fabricante tiene ocho motos en parrilla.

¿No te sorprendió que Aprilia no consiguiera atraer a ningún equipo satélite a pesar del gran crecimiento que ha mostrado en el último año y medio?

“Un poco sí, también porque la oferta que había hecho Aprilia era muy buena. Pero elegir la moto con la que competir en MotoGP forma parte de los derechos de los equipos".

Para estar al día: Ducati anuncia la renovación de Bagnaia hasta 2024

Las cosas, de momento, parecen muy equilibrados: cuatro marcas han ganado al menos un GP en 2021 y las otras dos han subido al podio. El nivel es realmente alto no solo en lo que respecta a los pilotos, sino también a las motos.

“No hay que olvidar dar las gracias a Honda y Yamaha, que cuando ganaban todo estuvieron de acuerdo en poner en marcha el sistema de concesiones. La primera en explotarlos fue Ducati y aún recuerdo cuando los perdió, luego fue el turno de Suzuki y KTM. Todas las motos que ahora son capaces de aspirar a la victoria. Espero que Aprilia pierda este año también las concesiones, eso sería fantástico, porque significaría que todos nuestros fabricantes están en las mismas condiciones. Pero no debemos olvidar la generosidad de Honda y Yamaha, que renunciaron a la ventaja que habían construido para permitir que los demás fabricantes sean más competitivos. Claramente, la decisión de tener un suministrador único de neumáticos y la centralita única también fueron un éxito”.

Esta semana Ducati anunció la renovación de Pecco Bagnaia hasta 2024. Aunque pocos pilotos ya tienen contrato para 2023, las situaciones más interesantes parecen ser las relacionadas con los dos últimos campeones del mundo, Fabio Quartararo y Joan Mir. ¿Crees que buscarán una nueva aventura o se quedarán donde están?

“Nunca hago predicciones, ya sea que estemos hablando de quién ganará o si estamos hablando del futuro de los corredores. Es una situación similar a la de las ocho Ducati: puedo dar consejos, y lo hago cuando me lo piden, pero luego las decisiones las tienen que tomar los directamente implicados. Es muy arriesgado decirle a alguien lo que debe hacer, porque si sale mal entonces tú eres el responsable”.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lamentablemente, en 2021 tuvimos que lidiar con varias tragedias ocurridas en las categorías menores. Ya ha intervenido elevando la edad mínima para acceder al Mundial a los 18 años. ¿Crees que podría ser algo decisivo o hay otras precauciones bajo consideración?

“No tenemos que detenernos solo en esto. Como siempre digo, hay que hacer muchas cosas, todas aquellas que nos puedan permitir mejorar en términos de seguridad. Estamos trabajando para encontrar dispositivos electrónicos, con indicaciones luminosas para ser utilizados en caso de caída. Pero también hablamos mucho con la FIM sobre sanciones, con el objetivo de castigar más severamente las maniobras que no nos gustan. Tal vez no entiendan la primera sanción, pero quizá el enfoque del piloto puede cambiar en la segunda o tercera sanción. El motociclismo nunca puede ser 100% seguro, porque la variable riesgo siempre está ahí, pero creemos que esta es la dirección correcta para trabajar".

Una dinámica como la que provocó la muerte de Jason Dupasquier (el piloto se queda en medio de la pista y fue atropellado por quienes le perseguían), de hecho, es muy complicado de evitar por completo.

"Es cierto, pero Quiero pensar que una 'indicación luminosa que llega solo medio segundo antes puede ayudar a evitar que vuelva a suceder en el futuro. Pero incluso el trabajo que estamos haciendo con los límites de pista, por ejemplo, puede tener un valor en este sentido, llevando a todos a conducir de una manera más 'normal' y limitando los riesgos".

Cuando comenzó el debate sobre la seguridad, algunos pilotos, sobre todo Bagnaia, habían dicho que también para MotoGP podría tener sentido introducir una superlicencia como en la Fórmula 1, que daría acceso a la categoría reina solo después de haber logrado ciertos resultados. ¿Qué piensas?

“Personalmente, estoy de acuerdo, pero es un tema que debemos discutir en la Comisión de Grandes Premios, donde están presentes Dorna, FIM, MSMA e IRTA. Encontrar los parámetros adecuados para poder obtenerla, creo que la superlicencia también es una necesidad para MotoGP”.

Durante los test, Andrea Dovizioso subrayó la importancia de la Comisión de Seguridad, pero también dijo que al ir todos los pilotos se ha vuelto más complicado poder tomar decisiones. ¿Cómo lo ves?

“Prefiero ver a tantos pilotos como sea posible en las reuniones de la Comisión de Seguridad. Respeto mucho a Andrea y estoy de acuerdo en que también puede ser más difícil encontrar un compromiso que se adapte a la mayoría, pero creo que es mejor que participen todos los pilotos de la parrilla”.