Después de recomponer la pasada temporada un calendario excepcional concentrado en nueve circuitos por Europa, MotoGP confirmó un programa con 19 grandes premios para 2021, similar al de antes de la pandemia más allá de la doble cita de apertura en Qatar por el aplazamiento (sin fecha) de la gira americana.

Sin embargo, resulta difícil aventurar cómo será la situación a nivel mundial en el último trimestre del año y si el campeonato podrá embarcarse en un viaje que le lleve por medio mundo para visitar Japón, Australia, Malasia y Tailandia.

Desde Dorna confían en que al menos la temporada europea se pueda llevar a cabo con normalidad, con lo que se llegaría a 15 grandes premios, y en función del estado sanitario en Asia, Australia y América se barajará la incorporación de Estados Unidos y Argentina.

"Lo que ocurrirá en octubre no lo podremos saber hasta el principio del verano, alrededor de julio", explica Carmelo Ezpeleta. "Si en algún momento no podemos hacer un gran premio, seremos los primeros en saberlo y comunicarlo. Creo que haremos todas las carreras en Europa, como el año pasado".

"Nuestra intención es hacer al menos 18 carreras, con las europeas llegaremos a 14, por lo que faltan 4: Japón, Australia, Malasia y Tailandia. Si no es posible correr en alguna de ellas, Argentina y Texas quieren y el GP de Indonesia está como reserva. Así que estoy pensando en un calendario de 18 carreras".

Algo que va a ayudar a desarrollar la temporada con normalidad es el hecho de que la mayor parte del paddock se pudo vacunar en Qatar. No obstante, el protocolo de seguridad se mantendrá de momento.

"No sé exactamente a cuántos hemos apuntado, pero me han dicho que a casi todos. Con el máximo respeto a los que no han querido hacerlo, creo que es muy importante que haya un gran número de personas vacunadas, porque estadísticamente eso evita contraer la enfermedad y lo que le pasó a Fausto Gresini".

"Estoy seguro de que es algo positivo y nadie tendrá ninguna contraindicación, más allá de un poco de fiebre durante un día. Yo mismo lo hice y no tuve ninguna reacción. Pero no creo que la vacunación nos permita cambiar el protocolo hasta que las autoridades lo decidan. Es una iniciativa interna que agradezco mucho a Qatar, porque el paddock estará protegido durante toda la temporada. Tras la temporada pasada pensábamos que las cosas irían mejor, pero todavía no nos podemos salir de ahí. Confío en que en los próximos meses las vacunas nos ayuden, de momento seguiremos con el mismo protocolo que el año pasado", indica.

Con lo que Ezpeleta aún es cauto es sobre la vuelta del público y el resto de personal a los circuitos.

"Lo más importante que falta para mí son los espectadores, pero también los periodistas. Los periodistas son un ejemplo, me gustaría volver a tener espectadores y prensa moviéndose por el paddock, pero hay que entender que no es posible. Al principio la gente pensaba que era una decisión nuestra, pero debemos aceptar las decisiones de los países anfitriones. Todos han entendido que están en una situación especial con diferentes condiciones. Por ejemplo, en Qatar el gobierno cerró las piscinas después de unos días y tenemos que aceptarlo. Nuestro objetivo común es correr", zanja.

