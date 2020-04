Ezpeleta: “Los pilotos deberán negociar sus contratos a la baja”

La crisis global derivada de la pandemia por Covid-19 ha dejado en suspenso la disputa del Mundial de MotoGP 2020, que ha día de hoy no tiene una fecha clara para volver a la actividad.

Los pronósticos van, desde los más optimistas que apuntan a un arranque en septiembre, con un nuevo calendario de entorno a las diez carreras (la mitad de las programada inicialmente); a los más pesimistas que obligan a contemplar un curso 2020 completamente cancelado.

Este parón competitivo afecta a todo el mundo y a la mayoría de deportes, lo que ha llevado a algunas grandes estrellas mundiales a pactar rebajas en sus contratos, como es el caso de los futbolistas.

Este domingo, en una entrevista radiofónica, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha sido interrogado al respecto de si los pilotos de MotoGP han visto rebajados sus contratos ante la falta de actividad.

“Los pilotos tienen contrato directamente con los equipos, las fábricas han hablado entre ellas y no sé si han llegado a algún tipo de acuerdo. En cualquier caso nosotros no vamos a entrar en eso”, explicaba Ezpeleta en una entrevista con Onda Cero.

Ahora mismo solo cinco de los 22 pilotos de MotoGP tienen contrato más allá de 2020, lo que hace pensar que las renovaciones se negociarán a la baja.

“Yo creo que todos negociarán a la baja, no solo los que no han renovado. Los pilotos pueden tener un contrato, pero los acuerdos se firman siempre previendo una situación normal, en un caso de fuerza mayor es diferente y creo que eso no va a ser un problema. Todo el mundo entiende lo que ganas legítimamente cuando haces tu trabajo, y otra cosa es cuando estás en casa pasando por una situación que nadie quiere vivir”.

En Dorna se bajan el sueldo

Durante la entrevista, el CEO de Dorna ha explicado que en la empresa promotora del campeonato los empleados verán recortados sus salarios.

“Lo que sí hemos contemplado son una serie de medidas a nivel de Dorna, igual que los equipos habrán llegado a un acuerdo con sus trabajadores que no están haciendo nada para pagarles menos, nosotros nos hemos bajado el salario. Todos, de común acuerdo, nos reduciremos el sueldo hasta que el Mundial no vuelva a rodar como estaba previsto”.

Otras de las preocupaciones que ha surgido en los últimos días son las posibles dificultades que pueda tener el suministrador único de neumáticos, Michelin, para tener a punto el material en función de la climatología al cambiar algunos grandes premios de fecha en el calendario, además de por tener la producción parada en la fábrica de Francia.

“No va a haber ningún problema, Michelin puede suministrar neumáticos para cada rango de temperatura y en cualquier caso, si corremos lo haremos en circuitos en los que ya hemos estado, y tienen la experiencia de años pasados”, zanjó rápidamente ese tema.

Ezpeleta ha insistido en que la anulación completa de la temporada sólo se prevé “como la última opción. Seríamos tontos si no lo tuviéramos contemplado, pero es el último escenario en el que pensamos”.

El directivo explicó que ahora mismo “estamos trabajando para hacer carreras a partir del mes de agosto”, y que se están estudiando “todas las posibilidades”, sin embargo, descartó que las categorías de Moto2 y Moto3 sean sacrificadas.

“Hemos contemplado reducir el número de personas que puedan acceder al paddock y en esos cálculos incluimos las tres categorías”, dijo.

“Este tema se discutió con los fabricantes y está descartado. Si el ingreso principal son el dinero de las televisiones y la publicidad, nosotros tenemos que dar un número determinado de carreras, sería un espectáculo mucho menos generoso. Cuando esto acabe la gente estará deseando ver carreras y hay que darles un producto que tenga una cierta duración”, concluyó el CEO de Dorna.

Pasa las flechas para ver los circuitos y fechas del calendario de MotoGP para 2020