Ezpeleta: “El Mundial ha salido reforzado por cómo manejamos la COVID"

Para el ejecutivo español, y para la mayoría de partes involucradas en el certamen, que la temporada pasada pudiera celebrarse (fueron 14 grandes premios, 15 en Moto2 y Moto3) fue la prueba del compromiso y la responsabilidad de la organización y también de los equipos.

Ahora que lo peor parece haber quedado atrás, el balance hecho por el máximo responsable de Dorna es más que positivo, hasta el extremo de que no cambiaría ninguna de las decisiones tomadas en el último año, el tiempo que hace que arrancó el curso más desnaturalizado de la historia.

“Ahora mismo, todo lo que hemos hecho lo volvería a repetir. No veo nada que no hubiéramos hecho que pudiera mejorar las cosas”, responde Ezpeleta en declaraciones a Motorsport.com. “Creo que el Mundial ha salido reforzado por cómo manejamos la COVID. No nos gusta sacar pecho, pero tanto en España como fuera, se ha tenido en consideración el esfuerzo que se ha hecho para poner llevar adelante lo que queríamos hacer”, añade el ejecutivo.

La pandemia y sus terribles efectos provocaron que el calendario del pasado ejercicio fuera el más atípico de siempre, con cinco dobletes en los mismos circuitos (Jerez, Spielberg, Misano, Aragón y Valencia).

Con los pilotos y los equipos ya de vacaciones, se espera que en las próximas horas se haga oficial la planificación definitiva para la asegunda parte de esta temporada 2021, en la que, si no hay un contratiempo inesperado, se podrán completar los 19 eventos programados en marzo.

Hace unos días se anunció la cancelación del Gran Premio de Japón, programado para el 3 de Octubre, y en su lugar se confirmó la inclusión, en esa misma fecha, del de las Américas, en Austin.

En esa agenda definitiva no estará presente el Gran Premio de Australia, inicialmente previsto para el 24 de Octubre, dadas las restricciones que impone el país, que todavía tiene sus fronteras cerradas –la fecha prevista para su reapertura es junio de 2022–.

“En Australia había dos problemas: la cuarentena y el concepto de burbuja, que en Phillip Island es muy complicado porque no hay casi hoteles, de modo que el personal se tiene que hospedar en casas”, cuenta Ezpeleta.

Lo más lógico es que la fecha de Australia la ocupe Malasia, que formaría un doblete con Tailandia (17 de octubre). La salida del calendario de Australia motivará el regreso a Portimão, que ya albergó la tercera carrera de este 2021, mientras que Argentina tampoco se visitará en esta ocasión. El Mundial, como viene siendo habitual, terminará en Valencia.