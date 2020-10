Ezpeleta: “El estado de alarma no afecta, de momento, a MotoGP”

El máximo responsable del Mundial de MotoGP asegura que el toque de queda decretado en Valencia, la comunidad que albergará los dos próximos grandes premios del calendario, “no afectará” al normal desarrollo de la competición.

Después de la que se celebra este domingo, las próximas citas son, dentro de dos semanas, el Gran Premio de Europa y el de Valencia, ambos en Cheste, una región que entrará en toque de queda hasta diciembre.

“Por el momento nada ha cambiado. El estado de alarma en España, en principio, no afecta nuestra situación. Estamos trabajando durante la carrera, y si hay restricciones en el movimiento después de las 22:00 hasta la mañana siguiente, no nos afecta. En este momento podemos continuar. En cualquier caso, estamos en estrecho contacto con las autoridades de cada lugar, y por el momento no recibimos ningún tipo de información al respecto”, explica Carmelo Ezpeleta.

El CEO de Dorna ha logrado sacar adelante un campeonato comprimido en Europa, pese a la complicada situación, con muy pocos casos detectados, lo que ha permitido cubrir ya once fines de semana desde finales de julio, cuando arrancó el campeonato.

“La situación es como propusimos al principio, estamos controlando los casos, hubo algunos en Austria, y luego en otros lugares ha habido una o dos personas que han estado en casa o que han tenido algunos problemas antes de que regresaran, tanto algunos pilotos como trabajadores en el paddock. Pero lo más importante es que, a través de las pruebas que estamos haciendo, somos capaces de controlar todo y saber cuál es la situación. En principio, no vemos ningún problema en el futuro, pero repito, estamos en estrecho contacto con las autoridades de cada lugar. Los lugares restantes son Valencia y Portimao, y por el momento no recibimos ninguna consulta”, zanja Ezpeleta.

Tras once carreras y tres meses de competición, moviendo más de 2000 personas en cada fin de semana, entre los pilotos solo se han dado dos casos de positivo, los más sonados el de Valentino Rossi y Jorge Martín.