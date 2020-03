Ezpeleta: “Estoy encantado con el regreso de Lorenzo”

Apenas dos horas antes de que el ejecutivo de mayor rango de Dorna informara acerca de la nueva versión del calendario del campeonato que ha quedado establecida como consecuencia de las afectaciones derivadas de la propagación del COVID-19, Lorenzo confirmó de forma inequívoca su participación en el próximo Gran Premio de Catalunya, previsto para el 7 de junio en Montmeló, en condición de wild card y encima de una Yamaha.

Esa será su reaparición, después de que a mediados de noviembre del año pasado anunciara su retirada tras firmar su peor curso en MotoGP, en una deriva negativa que le llevó a romper antes de tiempo el contrato de dos años que inicialmente le vinculaba a Honda hasta finales de 2020.

A principios de año, el mallorquín aceptó la oferta que le hizo llegar Yamaha para convertirse en su piloto de pruebas. Su primer test coincidió con el shakedown de MotoGP, que se llevó a cabo en Sepang hace poco más de un mes, y se espera que en unos pocos días vuelva a subirse a la M1 en otro entrenamiento, esta vez privado, en Japón.

“El regreso de Lorenzo está muy bien, es una buena noticia, espero que le vaya muy bien. Yo el año pasado le dije adiós, pero no me importa nada volver a decirle hola; estoy encantado”, declaró Ezpeleta desde Losail, donde este fin de semana arranca el campeonato, aunque solo sea con las categorías de Moto2 y Moto3.

El directivo fue uno de los más honestos y directos cuando, en el último tramo del año pasado, se le preguntó por el mal momento que atravesaba el #99, inmerso en un sinfín de dudas que finalmente le llevaron a colgar el mono.

“Jorge debe empezar a pensar en si puede recuperarse y volver a ser el Lorenzo que todos conocemos, o no. Básicamente por él y por el campeonato. No me gusta ver a un tipo tan bueno como él terminar el 19º”, dijo entonces Ezpeleta.

Llegados a este punto, habrá que ver en qué condiciones llega Lorenzo a la cita de Montmeló, qué pone en práctica para tratar de minimizar los efectos de su falta de kilómetros encima de un prototipo de MotoGP, y hasta dónde es capaz de progresar en las cinco o seis sesiones de ensayos previas a la carrera del domingo.

Las mejores fotos de Lorenzo en su último gran premio

Galería Lista Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 1 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team anuncia su retiro 2 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team anuncia su retiro 3 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team anuncia su retiro 4 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna 5 / 43 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo con Paolo Ciabatti, Director Deportivo de Ducati Corse 6 / 43 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo con Luigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse 7 / 43 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo con Lin Jarvis, Director General de Yamaha Motor Racing 8 / 43 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna 9 / 43 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 10 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 11 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 13 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 14 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team anuncia su retiro 15 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 16 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo y Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda 17 / 43 Foto de: MotoGP Primer casco de Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 18 / 43 Foto de: Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 19 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 20 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 21 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 22 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 23 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 24 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 25 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 26 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 27 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 28 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 29 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 30 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 31 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 32 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 33 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 34 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 35 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 36 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 37 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 38 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 39 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 40 / 43 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team celebran con el equipo 41 / 43 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team celebran con el equipo 42 / 43 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team celebran con el equipo 43 / 43 Foto de: Honda Racing

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)