Carlos Ezpeleta no ve "como un drama" que los pilotos de MotoGP se asocien

A diferencia de otros grandes deportes de alcance global, como la NBA o el fútbol, los pilotos de MotoGP no tienen una asociación o sindicato que vele por sus derechos profesionales, sobre todo a nivel comercial y de imagen.

La seguridad de los pilotos siempre ha estado apadrinada desde el promotor del campeonato, y la Comisión de Seguridad de los viernes, en la que los pilotos exponen todas sus inquietudes y son escuchados por Carmelo Ezpeleta, es una de las joyas del campeonato. De ahí que Dorna siempre haya visto con reservas ese hipotético órgano exclusivamente reservado a los corredores.

Durante el pasado Gran Premio de Portugal, el jueves por la noche, la mayor parte de la parrilla se reunió en un camión del IRTA. Allí siguieron dando pasos hacia esa asociación. En el podcast 'Por Orejas', de Motorsport.com, se le preguntó por ello a Carlos Ezpeleta, el director deportivo de MotoGP. Desde su posición, como uno de los ejecutivos de mayor rango en el promotor del certamen, el español no cree que esa asociación entre en conflicto con la 'Safety'.

"Yo creo que los pilotos tienen y han tenido una voz muy importante desde principios de los años 2000. Y se les escucha en todo lo relevante y no solo en lo deportivo o en lo de seguridad", explica Ezpeleta.

Uno de los factores que han llevado a los pilotos a intensificar estas inquietudes ha sido la introducción de las carreras sprint, los sábados, y el ensanchamiento del calendario hasta los 22 eventos programados.

"Está claro que ahora, según se van a acometer más cambios en el campeonato, hay periodos en que están de acuerdo [con esos cambio] y otros, en los que no. Pero la voz y el foro lo tienen", en referencia a la comisión de seguridad, y a que la puerta de Dorna siempre está abierta.

"Ahora sí, parece ser que se están juntando, también se están juntando en otros deportes, como en la Fórmula 1, por lo que yo sé, pero eso tampoco es algo que veamos como un drama", puntualiza.

El director deportivo de MotoGP entiende las inquietudes de los pilotos, pero les tiende la mano.

"Estamos encantados siempre de escucharles; son nuestros héroes, por un lado, y también nuestros embajadores. Y yo, por lo que entiendo, están hablando también de cosas comerciales, que no nos afectan tanto a nosotros como Dorna, sino más a los equipos. Los pilotos no son de Dorna, no son del campeonato, sino que son de los equipos. Ese diálogo, ni podemos ni queremos impedirlo”, ahonda.

Llegado el caso, si finalmente los pilotos crean su sindicato, Dorna mantendrá sus canales abiertos.

"Estamos contentos de que ellos hablen, de que tengan su foro y comenten sus cosas. Nosotros ya tenemos esa relación muy directa con ellos y estamos felices con el trabajo que hacemos", remacha Ezpeleta.