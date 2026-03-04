Ezpeleta admite que "será difícil correr en Qatar" y apuesta por posponer el gran premio

El conflicto bélico que asoló la región del Próximo Oriente ha toca de pleno los planes de algunos de los eventos importantes del calendario internacional, entre ellos el GP de Qatar, programado para los días 10 a 12 a abril. Este miércoles, en un evento de Estrella Galicia 0.0 celebrado en Madrid, el CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, valoró las opciones de celebración de la cuarta ronda de la temporada, que arrancó el pasado fin de semana en Tailandia.

Nadie duda de que la cita es muy complicado de llevar adelante y ahora se plantean dos opciones, cambiar la fecha para más adelante, o buscar un circuito de reemplazo.

"¿Habría posibilidad de volver en otra fecha? Tranquilidad. Siempre tenemos un plan B", aseguró Ezpeleta. "Hay que esperar, yo no puedo decir ahora que no vamos a ir. Estamos hablando con Qatar desde que pasó lo del domingo, y tomaremos una decisión. Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero yo no puedo decir que no vamos a ir", apuntó el ejecutivo, que descartó la posibilidad de cambiar de escenario.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports Foto de: Alexander Trienitz

"Ir a otro sitio, seguro que no. ¿Encaje después en el calendario? En hacer calendarios somos buenísimos. Sabremos algo pronto, evidentemente. Estamos esperando que nos digan algo. Aún hay tiempo", trató de apaciguar.

La sanción a Marc Márquez

Entrando en materia deportiva, le preguntaron al veterano gestos del campeonato cómo vio la sanción el pasado sábado a Márquez, y si ese era el futuro de las carreras.

"No comento nada de lo que hacen los árbitros, es mi obligación. A final de año, dependiendo de cómo hayan trabajado, hablamos con la FIM y les decimos qué nos ha parecido. No digo ni que el final del otro día fuera bonito o no lo fuera", mostró su cara más diplomática tras un fin de semana que calificó con la mejor nota: "Extraordinario. No pudo ir mejor. Hubo récord de asistencia en Tailandia, y en las caídas que hubo nadie se hizo daño", fue el balance.

La carrera urbana en Adelaida

Otro tema candente es la perdida de Phillip Island y la introducción de un trazado urbano en Adelaida. "Es una carrera segura, no urbana. Vamos a un sitio fantástico, en medio de una ciudad. Pero con todas las características de seguridad. Con todo lo positivo de estar en medio de una ciudad, para que venga la gente", valoró.

Ezpeleta, lógicamente, se apena por la pérdida de Phillip Island, pero también quiso poner en valor el peligro del trazado australiano.

"Espero no tener ya los líos del viento y de la lluvia. Ahora es fácil decir que Phillip Island es un circuito muy bonito, que lo es, pero la seguridad va antes de todo. Suzuka es precioso, y como no es seguro, no vamos. La seguridad es lo primero", subrayó.

La apuesta de MotoGP es la de acercar las carreras a las ciudades. "MotoGP va camino de hacer carreras cada vez mejores, urbanas o no urbanas. Sí creo que cada vez intentaremos hacerlas más cerca de las ciudades. Goiania es permanente y está en el centro de la ciudad, también Buenos Aires, ese es el camino", avisó.

Una tendencia que abre las puertas a grandes capitales, como Madrid, que este año acogerá la F1 en un trazado urbano. "No, en Madrid no se dan las condiciones de seguridad que nosotros necesitamos", zanjó el veterano directivo.