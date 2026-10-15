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"Un experto en MotoGP habla de deporte, uno de F1 de negocios; pero la evolución no debe asustarnos"

En una extensa entrevista concedida a Motorsport.com, el director general de Yamaha, Paolo Pavesio, se refirió a la llegada de Liberty Media a MotoGP.

Matteo Nugnes Giacomo Rauli

Editado: 15 oct 2026, 15:55

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MotoGP está atravesando una etapa de grandes cambios. El año que viene podremos comprobar de primera mano el cambio más relevante en la pista, con la llegada de la nueva generación de prototipos de 850cc, que, además de una reducción de la cilindrada del motor, también verán rebajada la influencia de la aerodinámica, con prohibición de los alerones.

Sin embargo, también ha habido novedades importantes entre bastidores, ya que, desde hace algún tiempo, Liberty Media es la principal accionista de Dorna (hoy, MotoGP Sport Entertainment Group), convirtiéndose así en el titular de los derechos comerciales del Mundial de Motociclismo. La esperanza del gigante estadounidense de las comunicaciones es poder replicar lo que ya ha hecho con la Fórmula 1, cuya popularidad y cobertura mediática han crecido de forma exponencial desde que pasó a estar bajo su gestión.

Sin embargo, hay que reconocer que, aunque ya ha pasado más de un año desde el traspaso de poderes, por el momento no se han observado cambios especialmente tangibles. No obstante, quienes trabajan en estrecha colaboración con la organización, como es el caso de Paolo Pavesio, director general de Yamaha Motor Europe, aseguran que algo empieza a moverse y que probablemente pronto se verá plasmado. Teniendo en cuenta, no obstante, que MotoGP es diferente a la F1 y que, por lo tanto, no se puede limitar uno a intentar imitar ese camino.

"Una vez concluida la fase de negociaciones y debates, fui a Monza para el Gran Premio de Italia de F1 gracias a Liberty Media. Mantuve algunas conversaciones interesantes, entre ellas dos con dos directores de equipo de Fórmula 1, y me llamó mucho la atención ver cómo, cuando hablas con un profesional del sector aquí [MotoGP], te habla del motorsport, del deporte. Si hablas con un profesional de la F1 —en este caso, ambos eran ingenieros—, te habla de los negocios que se hacen a través del automovilismo. No es una diferencia menor", contó Pavesio en una larga charla con Motorsport.com, en la que también se abordaron muchos otros temas.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero luego me puse a reflexionar sobre una cosa. Tal y como está hoy en día el sector de la automoción, en qué habría pasado si la Fórmula 1 no hubiera seguido ese camino y no se hubiera convertido en un negocio que casi se autofinancia, y en el que varios equipos, sobre todo los grandes, llegan incluso a generar beneficios todos los años. Su valor se ha multiplicado. Si me fijo en lo que han hecho: el límite presupuestario, la promoción del campeonato, la generación de una actividad económica derivada que no tiene comparación con la de hace 10 años. Imaginaos una crisis del sector del automóvil como la actual, en la F1 de hace 10 años: probablemente habrían cerrado la mitad de los equipos. Todos los equipos dependen de los fabricantes".

"No es solo eso. Pero si conseguimos mantener el deporte tal y como es, MotoGP es un deporte precioso, y no tenemos por qué convertirlo en algo súper de moda. Debemos recordar cuál es nuestro lugar. Probablemente, sea un deporte diferente a la F1, en el que el piloto ocupa un papel más central, porque se hacen cosas diferentes, más peligrosas y más extremas. Pero muy fascinantes. No obstante, si conseguimos mantenerlo tal y como es, contarlo y promocionarlo mejor, y mejorar el negocio, creo sinceramente que no hay nada de malo en ello. Y creo que Liberty Media, al haberlo visto desde dentro y haber vivido cómo ha evolucionado la F1, puede aportar un valor añadido a nuestro deporte", siguió.

"Creo que forma parte de la evolución natural de las cosas: MotoGP SEG, con Carlos Ezpeleta, está creciendo, y llegarán nuevos directivos. Si queremos hacer las cosas vendiendo mejor lo que hay aquí, haciéndolo más sostenible y quizá redistribuyendo más, pero también entendiendo el futuro de Moto2 y Moto3, soy optimista. Porque, a diferencia de otros inversores financieros, que compran para reestructurar y revender, hoy Liberty ha demostrado ser experta en entretenimiento deportivo, por lo que compran y crean un producto para ganar dinero con él. La base está ahí. Nosotros, los profesionales del sector, también tendremos que esforzarnos por hablar, sí, de técnica, pero también mucho de deporte y de cómo conseguir que cada una de los 22 grandes premios se convierta en un evento memorable para los países en los que vamos a correr. Hay mucho por hacer".

El núcleo duro de los aficionados a la Fórmula 1 lleva tiempo planteando una crítica muy clara: que, a estas alturas, en el Gran Circo se presta más atención al espectáculo del evento que al aspecto deportivo. Y eso es, en cierto modo, lo que los amantes de las dos ruedas temen que pueda ocurrir también en MotoGP bajo esta nueva dirección.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por su parte, Pavesio considera que ampliar la base de seguidores es una necesidad real, dado que, en estos momentos, el sistema se financia prácticamente en su totalidad, o casi, con las inversiones de los fabricantes. Además, sostiene que precisamente la naturaleza diferente de ambas categorías debería evitar que esto ocurra.

"La gran diferencia entre la F1 y MotoGP es que los principales inversores en las carreras de motos son los fabricantes. Si tomamos como referencia 100 la inversión total en este ámbito, la inversión de los cinco fabricantes de MotoGP alcanza un 70. ¿Y por qué lo hacemos? Para vender las motos. Por eso, debemos tener cuidado. Claro que, si pudiéramos gastar un poco menos, estaríamos contentos. Pero, en realidad, es una inversión. Lo importante es que el deporte crezca. Debemos tener cuidado de no hacer evolucionar este deporte hasta tal punto que nuestros aficionados ya no se reconozcan en él y se alejen", prosiguió Pavesio.

"Creo que la evolución técnica del año que viene no es un error. Las motos seguirán siendo extremas, pero un poco más humanas. El espectáculo debería salir ganando. Después, podemos debatir sobre los distintos dispositivos y su introducción o prohibición. Pero si el deporte crece y atrae a gente nueva, creo que es una oportunidad. Si los incorporas a la F1, ya no vendes Ferrari. Ya no vendes McLaren ni Alpine. Pero aquí sí. Nosotros también fabricamos scooters, que sirven para desplazarse".

"Así que, si llega gente nueva, puede ayudarnos a rejuvenecer la audiencia y a crecer también en el ámbito empresarial. Además, si lo hacemos tan bien como lo ha hecho la F1 con la propia propiedad del equipo —un activo que genera ingresos y beneficios—, mejor aún. Tenemos que tener cuidado, sí, pero también estar abiertos a una evolución gestionada de forma inteligente".

"En mi oficina tengo una 500cc de 2002 desmontada. Solo el chasis, el motor, las ruedas y los tubos de escape. Podría quedarme allí mirándolos durante seis horas. Pero, al fin y al cabo, es el pasado y probablemente me guste tanto porque tengo 54 años. Bajo y ahí está la moto de Giacomo Agostini con frenos de tambor, y probablemente a mi abuelo le dice aún más que a mí porque es de su época. La evolución de las cosas no debe asustarnos si la gestionamos con una idea y una estrategia claras y compartidas. Hemos pasado meses preparándonos para ello".

"Ahora, con Liberty y Dorna, tenemos que construir juntos algo que tenga más valor, elegir los países a los que ir y garantizar que cada evento sea una experiencia que merezca la pena vivir. Fabricamos las motos lo mejor que podemos y, si conseguimos hacerlo sin entrar en una carrera tecnológica con presupuestos que no tienen sentido y que no aportan nada al espectáculo, ¿por qué no? Esto es lo que pienso y la forma en que Yamaha aborda esta etapa. Todo ello sin olvidar que debemos situarnos en una posición diferente a la que ocupa Yamaha hoy en día en la parrilla", concluyó.

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