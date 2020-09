Oliveira: "KTM está demostrando que nos vamos a quedar"

El piloto del Tech 3 se llevó por sorpresa el triunfo en el Red Bull Ring cuando parecía destinado a Pol Espargaró o Jack Miller. Los dos se fueron largos en la curva de entrada a meta y el portugués apareció por el interior para dejar a ambos con la miel en los labios.

Un triunfo histórico para Portugal, el primero del país en MotoGP, que llegó gracias a la suspensión de la carrera por el accidente de Maverick Viñales.

"He tenido mucha suerte porque no he elegido bien el neumático delantero en la primera carrera", reconoce Oliveira. "Estaba sufriendo bastante para parar la moto con el medio. En la segunda he podido cambiar al duro y me he sentido mejor desde el inicio".

"En la última vuelta the visto que Pol estaba intentando tapar todos los huecos y eso les estaba haciendo perder mucho tiempo. En las dos últimas curvas Jack lo iba a intentar y yo solo he hecho mi trazada y aprovechado la lucha de ellos dos", explicó.

Un triunfo que llega después de perderse la parte final de 2019 por una lesión en el hombro.

"El año pasado fue una gran curva de aprendizaje para mí, especialmente por la lesión de hombro. Correr la segunda mitad de la temporada con esa lesión fue muy doloroso. Mentalmente no estaba en mi sitio. Volver desde ahí fue un gran paso. No lo hice solo, tenía un gran equipo detrás. KTM me dio un gran apoyo y tengo que darle las gracias porque realmente confiaron en mí y siguieron animándome a seguir trabajando.

El piloto de Pragal bromeó con el hecho de llevarse además del triunfo un BMW a casa y avisa de que lo de KTM no es flor de un día.

"Llegué al circuito el jueves y comenté con el equipo lo de ganar el coche, y mira. Ironía del destino, me lo tengo que llevar a casa. Primer portugués, como en todas las categorías. Hacerlo en casa de KTM me da mucho orgullo por ellos, que están haciendo un gran trabajo. KTM está demostrando que nos vamos a quedar. No tenemos razones para preocuparnos en los siguientes circuitos. En Misano hicimos un test y fue bien", apuntó.

Oliveira también destacó el trabajo del probador de KTM, Dani Pedrosa.

"Dani está haciendo un gran trabajo para que la moto sea más fácil de manejar. Gracias su trabajo podemos pilotar más fino", zanjó.

