El portugués es, probablemente, la pieza que desatascará la mayor parte de operaciones que todavía siguen en pausa. Ni la esperada llegada de Joan Mir a HRC, como compañero de Marc Márquez, ni el pulso que mantienen Jorge Martín y Enea Bastianini para hacerse con la segunda Ducati del equipo oficial, deberían tener ninguna influencia en el resto de operaciones que todavía deben concretarse. El futuro de Oliveira, por el contrario, sí que abrirá algunas puertas y cerrará otras.

Hasta el Gran Premio de Alemania del pasado fin de semana, todo parecía pactado para que Oliveira aceptara la propuesta de Gresini, para reemplazar a Bastianini con vistas a 2023. Sin embargo, solo unos días después no está tan claro que Oliveira vaya a subirse a una Ducati el curso que viene.

Las condiciones de la oferta son comparables a las que este año disfruta el corredor de Gresini, pero no a las que se ha ganado para el próximo ejercicio. Al igual que Bastianini, Miguel Oliveira no dispondría de la última especificación de la Desmosedici, sino que conduciría el modelo anterior, esto es, la de 2022. El sueldo que se le ha ofrecido al de Pragal ronda el cuarto de millón de euros. Ocurre que esa cantidad la afronta Ducati en el caso de Bastianini, mientras que, de cerrarse la maniobra con Oliveira, esa partida debería salir directamente de las arcas de la escudería, porque el perfil del piloto no encaja dentro de la política de formación del fabricante de Borgo Panigale.

La segunda opción que tiene encima de la mesa el #88 es la de RNF. La falta de resultados de la pareja formada por Andrea Dovizioso y Darryn Binder ha llevado a Razlan Razali a promover una renovación a todos los niveles. Con el cambio de Yamaha por Aprilia como suministrador de motos, la estructura malaya se ahorra más o menos unos tres millones de euros. Eso permite a Razali ofrecerle a Oliveira medio millón de euros.

Con esas dos vías claramente marcadas, en los últimos días ha revitalizado otra que parecía en punto muerto: aceptar la propuesta de KTM de regresar a Tech3, formación con la que cosechó dos de las cuatro victorias que figuran en su palmarés, y que inicialmente rechazó al sentirse menospreciado por los ejecutivos de Mattighofen.

A pesar del calentón inicial, Oliveira se encuentra a gusto subido a la RC16, una sensación avalada por las estadísticas: es el corredor que más carreras ha ganado con esa moto. Además de conocer bien ese prototipo, la vertiente económica dobla prácticamente el montante que recibiría en RNF, y se sitúa en un millón de euros, bonos por resultados aparte.

"Son solo rumores", afirmaba el propio Oliveira, este sábado, cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de deshacer el camino que siguió en 2021, cuando abandonó la tropa capitaneada por Hervé Poncharal, para promocionar al equipo de fábrica de las motos naranjas. El problema de volver a Tech3 radica, básicamente, en cómo venderlo después de haber dicho públicamente que ni siquiera había llegado a contemplar esa alternativa, que consideró casi una ofensa.

Antes, Oliveira también entabló conversaciones con LCR, quien, no obstante, en los últimos días activó la posible contratación de Alex Rins, que también tiene abierta la vía de RNF. En caso de que finalmente recule y se quede dentro de la familia de KTM, cada vez parece más claro que su vecino de taller será Pol Espargaró, que, de esta forma, volvería a subirse al prototipo con el que mejores resultados ha conseguido hasta ahora: cinco podios y dos poles.

De juntarse allí el luso y el español, quienes quedarían fuera serían Raúl Fernández y Remy Gardner, los dos novatos que este curso promocionaron desde Moto2, que están a merced de lo que KTM quiera hacer con ellos.