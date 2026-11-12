MotoGP
ESPN seguirá llevando MotoGP a Latinoamérica y suma Estados Unidos desde 2027
MotoGP amplía su acuerdo con ESPN para 2027 y 2028: mantiene su cobertura en Latinoamérica con Disney+ y suma Estados Unidos, con la puerta abierta a emitir algunas citas en abierto en Argentina y Brasil.
Pol Hermoso
Publicado: 12 nov 2026, 18:46
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGP también juega su propia carrera lejos del asfalto: la de hacerse un hueco en las pantallas de más aficionados. Y para las dos próximas temporadas ya ha asegurado un aliado de peso al otro lado del Atlántico. El campeonato y ESPN han anunciado un acuerdo para 2027 y 2028, que mantiene su histórica relación en Latinoamérica y la amplía a Estados Unidos.
Para el público latinoamericano, la noticia supone continuidad. ESPN seguirá ofreciendo el Mundial a través de sus canales y de Disney+ en su Plan Premium, en los mercados incluidos en el acuerdo. Una alianza que tiene bastante recorrido: ambas partes trabajan juntas desde 2002 y su colaboración ha llevado las carreras a aficionados de 18 países.
El salto está en Estados Unidos, donde ESPN asumirá los derechos exclusivos de televisión del campeonato una vez finalice el actual contrato al término de 2026. Desde la próxima temporada, los grandes premios se emitirán en sus cadenas y plataformas en directo o en diferido durante el mismo día, según la programación. Ese matiz es relevante: el anuncio no garantiza que todas las carreras puedan seguirse en vivo.
Además, el acuerdo deja una puerta abierta para llegar más allá de los abonados. Se podrán sublicenciar determinadas citas a televisiones locales en abierto en Argentina y Brasil, aunque todavía no se han concretado las pruebas ni los canales. Una posibilidad para que el Mundial gane escaparate en dos mercados con mucha afición a las motos.
Carlos Ezpeleta, director general adjunto de MotoGP, presentó la alianza como un paso importante en la expansión del campeonato por América. El objetivo, explicó, es acercar la competición a nuevos espectadores y mantener la conexión con quienes ya la siguen cada fin de semana.
Desde ESPN, Freddy Rolón, responsable de Deportes Globales y de su oficina de talento, destacó precisamente esa combinación: una relación de casi 25 años en Latinoamérica que ahora sirve de punto de partida para crecer también en Estados Unidos.
¿Y en España? DAZN tiene MotoGP hasta 2030
El movimiento americano llega con el futuro televisivo del Mundial ya resuelto en España. DAZN renovó este verano sus derechos hasta 2030, con entrenamientos, clasificaciones, sprints y carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3, tanto en directo como bajo demanda. La plataforma también incorporará el campeonato en Portugal desde 2027 y hasta 2031.
En otros grandes mercados europeos, el mapa conserva nombres conocidos: Sky en Italia, Canal+ en Francia y TNT Sports en Reino Unido. Así quedan algunos de los principales acuerdos de retransmisión:
País o territorio Televisión o plataforma Situación España DAZN Derechos hasta 2030 Latinoamérica —mercados incluidos en el acuerdo— ESPN y Disney+ Plan Premium Acuerdo para 2027 y 2028 Estados Unidos ESPN Desde 2027 y hasta 2028; emisiones en directo o en diferido el mismo día Argentina y Brasil ESPN y Disney+ Plan Premium Posibilidad de sublicenciar determinadas citas a canales locales en abierto Portugal DAZN Desde 2027 y hasta 2031 Italia Sky Sport Derechos hasta 2027 incluido Francia Canal+ Derechos hasta 2029 Reino Unido TNT Sports Operador del campeonato en 2026 Alemania Sky Sport Renovación para el periodo 2027-2030
Selección de operadores y acuerdos anunciados; las emisiones puntuales en abierto dependen de cada mercado.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Ya hay fecha para conocer la nueva Ducati de Márquez y Acosta para MotoGP 2027
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Pol Hermoso
Así trabaja Repsol en el combustible que Toyota llevará al Dakar
Dakar
Dakar 39 min
Así trabaja Repsol en el combustible que Toyota llevará al Dakar
Red Bull confirma qué papel tendrá Tsolov en la F1 2027 tras renovar a Lawson
Fórmula 1
Fórmula 1 3 h
Red Bull confirma qué papel tendrá Tsolov en la F1 2027 tras renovar a Lawson
Campos se asegura a su gran joya: Ugochukwu dará el salto a la F2 con el equipo español
FIA F2
FIA F2 4 h
Campos se asegura a su gran joya: Ugochukwu dará el salto a la F2 con el equipo español
Últimas noticias
ESPN seguirá llevando MotoGP a Latinoamérica y suma Estados Unidos desde 2027
MotoGP
MGP MotoGP 8 min
ESPN seguirá llevando MotoGP a Latinoamérica y suma Estados Unidos desde 2027
Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 26 min
Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel
Así trabaja Repsol en el combustible que Toyota llevará al Dakar
Dakar
DAKR Dakar 39 min
Así trabaja Repsol en el combustible que Toyota llevará al Dakar
Alonso, las "herramientas diferentes" y la hipotética superiodidad a Mercedes
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 h
Alonso, las "herramientas diferentes" y la hipotética superiodidad a Mercedes
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse