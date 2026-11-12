MotoGP

ESPN seguirá llevando MotoGP a Latinoamérica y suma Estados Unidos desde 2027

MotoGP amplía su acuerdo con ESPN para 2027 y 2028: mantiene su cobertura en Latinoamérica con Disney+ y suma Estados Unidos, con la puerta abierta a emitir algunas citas en abierto en Argentina y Brasil.

Pol Hermoso

Publicado: 12 nov 2026, 18:46

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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP también juega su propia carrera lejos del asfalto: la de hacerse un hueco en las pantallas de más aficionados. Y para las dos próximas temporadas ya ha asegurado un aliado de peso al otro lado del Atlántico. El campeonato y ESPN han anunciado un acuerdo para 2027 y 2028, que mantiene su histórica relación en Latinoamérica y la amplía a Estados Unidos.

Para el público latinoamericano, la noticia supone continuidad. ESPN seguirá ofreciendo el Mundial a través de sus canales y de Disney+ en su Plan Premium, en los mercados incluidos en el acuerdo. Una alianza que tiene bastante recorrido: ambas partes trabajan juntas desde 2002 y su colaboración ha llevado las carreras a aficionados de 18 países.

El salto está en Estados Unidos, donde ESPN asumirá los derechos exclusivos de televisión del campeonato una vez finalice el actual contrato al término de 2026. Desde la próxima temporada, los grandes premios se emitirán en sus cadenas y plataformas en directo o en diferido durante el mismo día, según la programación. Ese matiz es relevante: el anuncio no garantiza que todas las carreras puedan seguirse en vivo.

Además, el acuerdo deja una puerta abierta para llegar más allá de los abonados. Se podrán sublicenciar determinadas citas a televisiones locales en abierto en Argentina y Brasil, aunque todavía no se han concretado las pruebas ni los canales. Una posibilidad para que el Mundial gane escaparate en dos mercados con mucha afición a las motos.

Carlos Ezpeleta, director general adjunto de MotoGP, presentó la alianza como un paso importante en la expansión del campeonato por América. El objetivo, explicó, es acercar la competición a nuevos espectadores y mantener la conexión con quienes ya la siguen cada fin de semana.

Desde ESPN, Freddy Rolón, responsable de Deportes Globales y de su oficina de talento, destacó precisamente esa combinación: una relación de casi 25 años en Latinoamérica que ahora sirve de punto de partida para crecer también en Estados Unidos.

¿Y en España? DAZN tiene MotoGP hasta 2030

El movimiento americano llega con el futuro televisivo del Mundial ya resuelto en España. DAZN renovó este verano sus derechos hasta 2030, con entrenamientos, clasificaciones, sprints y carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3, tanto en directo como bajo demanda. La plataforma también incorporará el campeonato en Portugal desde 2027 y hasta 2031.

En otros grandes mercados europeos, el mapa conserva nombres conocidos: Sky en Italia, Canal+ en Francia y TNT Sports en Reino Unido. Así quedan algunos de los principales acuerdos de retransmisión:

País o territorio Televisión o plataforma Situación España DAZN Derechos hasta 2030 Latinoamérica —mercados incluidos en el acuerdo— ESPN y Disney+ Plan Premium Acuerdo para 2027 y 2028 Estados Unidos ESPN Desde 2027 y hasta 2028; emisiones en directo o en diferido el mismo día Argentina y Brasil ESPN y Disney+ Plan Premium Posibilidad de sublicenciar determinadas citas a canales locales en abierto Portugal DAZN Desde 2027 y hasta 2031 Italia Sky Sport Derechos hasta 2027 incluido Francia Canal+ Derechos hasta 2029 Reino Unido TNT Sports Operador del campeonato en 2026 Alemania Sky Sport Renovación para el periodo 2027-2030

Selección de operadores y acuerdos anunciados; las emisiones puntuales en abierto dependen de cada mercado.

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