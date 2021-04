El piloto de Aprilia consideró este viernes en Portimao, que los medios han exagerado la épica del regreso de Marc Márquez tras nueve meses de lesión, y dio a entender que, personalmente, esperaba que el de Honda fuera fuerte desde el primer momento.

“A ver, sin querer faltar a nadie, ni mucho menos. Pero a mí me da la sensación de que los periodistas, en general, estáis haciendo una pelota muy grande. Como si Marc hubiera vuelto con una pierna menos, sin un brazo y estuviera conduciendo en chanclas. Es Marc Márquez, es la misma moto que por el tema de la COVID no la ha podido evolucionar ni él ni nadie, lleva muchísimos años con el mismo bloque, con esta misma gente, con la misma estructura, es el mejor piloto de la historia”, valoro el de Granollers.

“Sí, ha estado nueve meses sin pilotar, pero no sé… Lo que ha hecho, obviamente es difícil, ha estado mucho tiempo parado, a nivel psicológico me parece más complicado incluso que a nivel físico, porque también Marc ha sido siempre uno de los pilotos más preparados físicamente, y si tienes una lesión la buena forma te ayuda muchísimo. Pero, sinceramente, yo lo que no me esperaba es que Marc volviera y acabara el 17, es mi manera de verlo”, añadió.

Mientras Márquez reaparecía con el sexto mejor tiempo de la primera jornada del Gran Premio de Portugal, Aleix terminó con el 14º mejor registro, y una caída en la parte final de la sesión, justo después de marcar el mejor tiempo, una marca que no pudo mejorar al no tener tiempo de regresar a la pista.

“Portimao es un circuito muy diferente a Qatar, donde corrimos las dos primeras carreras. Por la mañana no había condiciones, y por la tarde patinaba mucho. Sin embargo, me he encontrado relativamente cómodo rápidamente, he estado siempre entre los cinco mejores y cuando me he caído a falta de diez minutos iba primero. Otro día estaría más preocupado por estar fuera de la Q2, realmente no hubiera tenido que estar fuera, pero creo que los tiempos mañana se van a mejorar y a pesar de la caída estoy a poca distancia. No estoy muy preocupado, mañana intentaremos mejorar la moto y estar entre los diez primeros en el FP3 y no tener que pasar por la Q1”, zanjó el de Aprilia.

Las mejores fotos del arranque del Gran Premio de Portugal

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 18 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 19 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto dañada de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 21 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto dañada de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 22 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 23 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 24 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 25 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 26 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 27 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 32 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 33 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 35 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 36 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cámara de televisión en la moto de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini después de su caída 39 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 40 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 43 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 44 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 45 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 46 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 47 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 48 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 49 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 50 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 51 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 52 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 53 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 54 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 55 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 56 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 57 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 58 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 59 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 60 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 61 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 62 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 63 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 64 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 65 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 66 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 67 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 68 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 69 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 70 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 71 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 72 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 73 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 74 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 75 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 76 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 77 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 78 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 79 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 80 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 81 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 82 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 83 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 84 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 85 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 86 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 87 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 88 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 89 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 90 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 91 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 92 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 93 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 94 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 95 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 96 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 97 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 98 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 99 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 100 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images