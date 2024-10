Espargaró: "No le damos suficiente valor a lo que están haciendo Martín y Bagnaia"

Esta temporada el foco de atención parece haberse concentrado en todo, menos en el trepidante pulso por el título que mantienen Pecco Bagnaia y Jorge Martín, actual campeón y subcampeón, respectivamente. El campeonato arrancó con todos los ojos apuntando al taller del equipo Gresini, donde la hinchada hacía apuestas para saber hasta qué punto Marc Márquez iba a poder ser de nuevo una amenaza, subido a una Ducati.

Superado el primer subidón del #93, la mayor parte del ruido se centró entonces en el mercado de pilotos, de nuevo con el de Cervera (Lleida) jugando un papel capital, aunque hubo muchas otras operaciones relevantes. Y entre el baile de equipos y debates imposibles de resolver, Bagnaia y Martín se han ido intercambiando golpes hasta llegar al último triplete del año, el que arrancará este viernes en Phillip Island, y les llevará después a Tailandia y a Malasia, para disputar el último asalto en Valencia.

Al italiano y al español les separan solo diez puntos, una insignificancia si tenemos en cuenta que se han otorgado 592, y que quedan 148 por entregar. Martín recuperó el liderato en Aragón y desde entonces ha podido gestionar el margen a su favor. Si tenemos en cuenta que hasta ahora ha habido hasta cinco cambios de líder, el último póker de carreras se presenta explosivo.

Por todo ello y, sobre todo, por el nivel de pilotaje que están manteniendo los dos candidatos a la corona, Aleix Espargaró no entiende cómo puede ser que haya una parte de los aficionados más pendientes de cualquier cosa que no sea la lucha de los corredores del equipo oficial de Ducati, y del Pramac.

Toma nota: MotoGP Horarios del GP de Australia de MotoGP 2024 en Phillip Island y cómo ver

"Lo digo en cada carrera. No le damos valor suficiente a lo que están haciendo Martín y Bagnaia", conviene el de Aprilia, que afronta sus últimas cuatro carreras como piloto a tiempo completo, antes de pasar a convertirse en probador de Honda. "No sé por qué. No acaban de ser lo mediáticos que eran Marc y Valentino, pero el nivel actual de Jorge y Pecco en pista es brutal. Da para revisar las carreras y analizar todo aquello que hacen", concede Espargaró.