Espargaró: "Me tuve que ir a Disneyland París para olvidar el error de Barcelona"

Pasarán muchos años antes de que se olvide que Aleix Espargaró, en el mejor año de su vida deportiva, perdió el podio de su gran premio de casa, en Barcelona, por pensar que la carrera había terminado una vuelta antes de tiempo. Tal fue el bajón del corredor de Aprilia que, para limpiar su mente, decidió irse de vacaciones, aunque este jueves, en la previa del Gran Premio de Alemania, se lo recordaron reiteradamente.

"Trataré de olvidar rápidamente lo que pasó, cuando me suba este viernes a la moto ya no me acordaré", dijo.

"Me costó mucho quitármelo de la cabeza, el domingo por la noche no pude dormir, en el test del lunes me costó mantenerme centrado y el miércoles, entrenando con la bici, que es lo que más me gusta, me costaba no pensar en aquello", describió la angustia vivida.

"Al final decidí irme con mi familia, mi mujer y mis hijos, a Disneyland París, olvidarme de la dieta y el entrenamiento, y me ha ido muy bien. He olvidado lo que pasó, fue un error absurdo, pero cuando estás luchando por el título todo se hace más grandes, como una montaña. Espero recortar puntos este fin de semana".

Para el catalán Sachsenring se presenta como una buena oportunidad, no en vano el año pasado estuvo luchando en las posiciones delanteras hasta que apareció la lluvia.

"Alemania siempre ha sido un buen circuito para Aprilia y para mí, hemos sido competitivos las dos últimas temporadas, el año pasado estuve hasta el final luchando, pero se puso a llover y acabé a solo dos segundos del podio. Este año con la moto que tenemos creo que será una buena ocasión para nosotros, quiero divertirme y hacer una buena vuelta el sábado en la Q2 para poder luchar por el podio el domingo", se marcó como objetivo.

El Mundial afronta ahora dos carreras seguidas, Sachsenring y Assen, antes del largo parón veraniego.

"Tengo la sensación que vienen dos carreras vitales, tengo 30 puntos sobre el tercero (de la general), pero estoy a 22 de Fabio, así que espero recortar lo suficiente estos dos fines de semana para poder tener un buen verano, el objetivo es luchar por el podio en ambas carreras, pero pase lo que pase, este año me merezco unas buenas vacaciones".

Además del error en la penúltima vuelta, Aleix también se equivocó en la estrategia conservadora de guardar neumático a principio de carrera, influido por las recomendaciones persistentes del proveedor de neumáticos y del equipo.

"Estaba muy enfadado porque, a parte de mi ‘error’, con todo el trabajo que habíamos hecho, aunque ellos quieren lo mejor para mí, sin duda, estaban muy preocupados con la duración del neumático y pecamos de conservadores. Cuando me di cuenta del error ya era tarde, en tres vueltas Quartararo nos sacó tres segundos y ya no podía cazarle. En Barcelona tenía el ritmo para estar con Fabio y me enfadé mucho por la estrategia conservadora que elegimos. Tienes que salir siempre a tope y al final gestionar con lo que tengas, hemos aprendido la lección y hemos tenido una reunión para que no se vuelva a repetir la situación", reveló.

Por último, le preguntaron a Aleix por las novedades tras el test de Barcelona, no en vano Aprilia sigue siendo la única fábrica con concesiones.

"En Barcelona Maverick Viñales y yo probamos un carenado y vimos que giraba mejor la moto en las curvas largas, y mantenía mejor la trazada, tenemos planeado utilizarlo mañana y también algún elemento de electrónica que probamos en el test. Odio los test del lunes, pero el de Barcelona nos permitió incorporar muchos elementos nuevos que nos pueden ayudar el resto de la temporada", advirtió el de Granollers.