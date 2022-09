Espargaró: "La sanción a Bagnaia no le va a afectar en absoluto, cero"

Cargar el reproductor de audio

El segundo clasificado de la general del Mundial de MotoGP Aleix Espargaró llegaba a Misano con la incertidumbre de saber que este es un circuito que nunca se le ha dado extremadamente bien, en el que podía sufrir, pero al final del día el corredor de Aprilia se mostró contento con sus prestaciones.

"Para ser sincero he terminado satisfecho esta primera jornada, venía a Misano con algunas dudas, no ha sido mi mejor circuito en el pasado, me ha costado siempre mucho pero esta vez he sido muy competitivo, sobre todo con el neumático de carrera (medio), he ido rápido y me he llegado a poner primero. Con el neumático blando no he sido rápido, no me ha gustado tanto y con él las Ducati han mejorado mucho, pero con la media hemos ido muy bien y junto a Maverick Viñales y Fabio Quartararo creo que hemos sido los más rápidos", expuso el de Aprilia, que no se vio peor que el francés de Yamaha.

"Creo que hemos tenido un ritmo parecido con la goma media, es verdad que Fabio ha bajado al 31.8 y yo he hecho más 32.1, pero Maverick también ha hecho un 31. Creo que las dos Aprilia, junto a Quartararo, hemos sido muy competitivos con la goma media. Luego las Ducati con el neumático blando han dado un paso y parece que sean más rápidos, pero creo que hay mucha igualdad".

Pese a ello, Aleix tiene claro que van a ser todos fuertes rivales para esta carrera en Misano.

"Todos. Al final yo no pienso aún en el campeonato, pienso más en hacerlo bien, en volver al podio, en ganar. Me da igual quienes son los más fuertes, Fabio es muy competitivo y las Ducati están fuertes, así que hay que ver cómo se desarrollan las cosas el domingo".

Pecco Bagnaia, el piloto de Ducati que es tercero de la general y acumula tres victorias consecutivas, acortando la distancia con Aleix que es segundo en la tabla por detrás de Fabio, fue sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida de la carrera por entorpecer a otro piloto tras el primer entrenamiento del día, un detalle que puede ayudar el domingo.

"Cero, nada, no va a importar en absoluto, al final se ordena todo. A no ser que el quinto lo tire, no va a pasar nada, las posiciones se ordenarán rápidamente".

Lo curioso del caso es que por una acción muy similar, unas carreras atrás, Jack Miller recibió una sanción de long lap, mucho más dura que tres posiciones en parrilla.

"Yo también me esperaba una sanción de long lap, pero según me han dicho, la primera vez que incurres es una situación así son tres puestos en parrilla, mientras que a la segunda te cae la long lap. Lo que hay que ver ahora es si Miller antes de aquella long lap tuvo una penalidad de tres posiciones en parrilla. Si es así, lo han hecho bien, si no han hecho, una vez más, lo que han querido. Lo que queremos y pedimos es que se siga siempre el mismo guión en las sanciones", zanjo el chico de Granollers.