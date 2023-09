Espargaró responde a Bagnaia: "Barcelona no es una pista peligrosa"

La extraña caída protagonizada por Pecco Bagnaia el pasado domingo en Montmeló, de la que salió milagrosamente ileso, sigue coleando, sobre todo porque una semana después se siguen desconociendo los motivos que la provocaron.

El italiano, protagonista de la acción, asegura que él lo hizo todo bien y que espera un análisis de Michelin, el proveedor único de neumáticos de MotoGP, además de señalar el trazado catalán como "peligroso".

"No podemos continuar pilotando en Montmeló a nivel de seguridad en las próximas temporadas", dijo el jueves.

"El asfalto y el agarre son un desastre. Es la carrera con mayor cantidad de caídas todo el año, y en la curva 5 parece que vas sobre hielo. Ha superado el límite de la seguridad. Esto ha sido otro elemento más a añadir en el listado de factores que han propiciado mi caída", acusa el de Ducati.

"Estuvimos comprobando los datos y a nivel de electrónica, mecánica y estilo de pilotaje, y no cometimos ningún error. Estamos esperando a que Michelin analice los datos, pero eso puede llevar mucho tiempo. No sé si mi en mi equipo han hablado con ellos. Lo que quiero es pedirles una respuesta, porque quiero entender por qué me deslizaba la moto tanto de detrás cuando el neumático ya estaba caliente".

Aleix no está de acuerdo

Tras sufrir una caída de estas características, es lógico que Bagnaia busque respuestas, pero Aleix Espargaró, el ganador de las dos carreras celebradas en Barcelona, argumentó una teoría totalmente contraria.

"No entiendo las declaraciones de Pecco, la pista no era peligrosa", opinan a este jueves Aleix.

"El sábado batimos el récord de la pista y en la esprint rodamos un segundo por debajo del récord de carrera", argumentaba el piloto de Aprilia.

"La pista patinaba, sí, y Misano tiene más agarre, seguramente, pero para mí lo peligroso son los baches y con el control de tracción y todo lo que llevamos en las motos tenemos que adaptarnos. Unas pistas patinan más que otras. En Indonesia hay tierra encima del asfalto y se corre. No estoy de acuerdo con que sea peligroso", insistió.

En lo que tampoco estuvo de acuerdo el de Aprilia fue en la leve penalización que impusieron al otro piloto oficial de Ducati, Enea Bastianini, por tirar a cuatro pilotos, y a él mismo, en la primera curva. El italiano fue castigado con una long lap que deberá cumplir cuando reaparezca.

"No quiero decir cuál es le penalización justa, no lo sé, pero seguro que no una Long Lap. Una vuelta larga te la ponen por pisar el verde, por adelantar con bandera amarilla... Si tiras a seis pilotos, no te pueden poner la misma penalización que por tocar el verde, eso seguro".