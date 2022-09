Cargar el reproductor de audio

Motegi.- Jack Miller lideró la primera y única sesión de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Japón (1.45.509), y por detrás acabaron los tres contendientes al título separados por una microscópica diferencia de 40 milésimas de segundo, lo que deja bien patente la igualdad absoluta que reina esta temporada.

Un equilibro que sorprendió en un entrenamiento atípico, más largo de lo habitual y celebrado a las tres de la tarde hora local, un escenario obligado por las circunstancias y que no fue del agrado de todos los participantes.

"No me ha gustado, no da tiempo de trabajar con los ingenieros entre un entrenamiento y otro, como hacemos habitualmente los viernes. A nosotros, por ejemplo, que no tenemos equipo de test en Japón, nos ha costado muchísimo. En las dos primeras salidas a pista la moto no funcionaba, la electrónica y el control de tracción no estaban bien ajustados y hemos perdido muchísimo tiempo. Siempre es positivo tener dos sesiones y un espacio para trabajar con los ingenieros", valoró Aleix Espargaró al final del día.

Pese a lo atípico de la situación, la igualdad entre los pilotos fue milimétrica, 3 décimas entre el primero y el undécimo, Johann Zarco.

"Es increíble la igualdad que hay y el tiempo en el que se ha rodado, un 1.44.5 es un tiempo muy rápido para esta pista, para que nos hagamos una idea, hasta hoy, mi mejor vuelta aquí con la Aprilia era un 1.45.7, hoy hemos hecho 44.5, así que rodar tan rápido y con tanta igualdad es una prueba más del nivel de dificultad que existe hoy en día en MotoGP".

Y en esa lucha tan ajustada las dos Honda, la de Marc Márquez y su hermano Pol Espargaró, sexto y séptimo, respectivamente.

"Eso significa que la moto funciona, porque mi hermano ha ido también muy rápido, me he alegrado cuando he visto las dos Honda delante, me he alegrado por Pol. Es verdad que ellos tienen más datos porque hace poco su equipo de pruebas hizo un test aquí, pero no me sorprende, Marc tiene mucha velocidad, en Aragón ya fue muy rápido, luego llegaron los errores en carrera y todo lo que pasó, pero durante los entrenamientos fue muy rápido y aquí va a pasar lo mismo".

Sobre el detalle concreto de que entre Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y Aleix terminaran en 40 milésimas, el de Aprilia recurrió a su eufemismo habitual.

"El chicle (risas), hay que estirarlo, hay que aguantar, estamos todos juntos. La verdad, es curioso que en un circuito tan distinto, después de tres años, con motos tan distintas hayamos hecho un tiempo clavado, es increíble. Va a estar todo muy ajustado".

De cara al sábado se anuncia una jornada completamente pasada por agua.

"A Enea Bastianini esto le perjudica porque está fuera de los diez primeros", coloca Aleix al italiano en la lucha. "A los demás no sé si nos va mejor o peor. Los neumáticos aquí tienen más degradación que en Misano o Aragón y no vamos a tener mucha información el domingo, que se prevé en seco. Así que va a ser difícil la elección".

Pese a la gran igualdad existente en la lucha por el título, no se nota una gran rivalidad ni que los contendientes estén sometidos a una enorme presión.

"Yo estoy disfrutando, y a Fabio le veo disfrutar también mucho, quizá más que a Pecco. A Fabio le veo en el día a día, en el vuelo hacía aquí vinimos juntos y estuvimos mucho rato charlando, y yo le veo un chaval que disfruta de la vida y es feliz. Pero también hay mucha tensión".

Aleix se refiere a una tensión más en el plano deportivo que de la rivalidad.

"Estamos bajo mucha tensión, hoy mismo faltaba poco para acabar la sesión y por culpa de unas banderas amarillas estaba el 14º y rápidamente he pensado que mañana iba a llover, no iba a pasar a la Q2 y te complicas el campeonato, eso te genera mucha tensión. Fíjate en Bastianini, se ha caído y si mañana llueve se le complica todo, si al final tiene que salir desde muy atrás y hay un toque o lo que sea y se cae, nadie se acordará pero habrá sido por culpa del FP1. Encontrar el equilibrio entre disfrutar y manejar la tensión es difícil".

De ahí que el de Aprilia considere que, cada vez más salir delante es vital en MotoGP, casi más para evitarte problemas que por el mero hecho de tener que remontar.

"Es super importante para todo salir delante, hay pilotos que salen delante sin ritmo, y luego siguen la zanahoria hasta que lo destrozan todo y acaban quintos o sextos, ese mismo piloto sale octavo y acaba el 14º. Otros pilotos clasifican mal y luego hacen un carrerón, como Alex Rins el domingo, me hubiera podido quitar el podio perfectamente, pero salió tan atrás que no llegó. Salir delante te ahorra muchos líos y mucho trabajo, hoy en día el crono es muy importante, casi tanto o más que la carrera", zanjó el de Granollers.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 1 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 2 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 3 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 4 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 5 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 6 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 7 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 8 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 9 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 11 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 12 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 13 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 14 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 15 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 16 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 17 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 18 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 19 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 20 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 21 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 22 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 23 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images