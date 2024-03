Espargaró: "Llevo años pasando hambre"

Aleix Espargaró afronta su octava temporada con el equipo oficial Aprilia, al que llegó en 2017 con todo por construir, y con el que no solo ha llegado a ganar tres carreras, dos el año pasado, sino que en 2022, cuando logró su primer triunfo en la clase reina, en Argentina, estuvo en la lucha por el campeonato hasta casi el final. El objetivo, tanto de la casa italiana como del experimentado piloto de 34 años, es volver a luchar por la corona, pese al abrumador dominio de Ducati ahora mismo.

"Cada año llego muy motivado y contento", explicaba Aleix este jueves en Losail, donde este fin de semana arranca la temporada con la celebración del Gran Premio de Qatar.

Tras unos test muy buenos para Aleix, el español es consciente de que se le van a pedir resultados y tratar de estar en la lucha por el título.

"Claro que tendré presión. La pretemporada es la mejor que he tenido en MotoGP. Lo mejor de la Aprilia es el paso por curva. Gracias a la nueva aerodinámica eso aun se acentúa mucho más", hacía un resumen.

Espargaró es uno de los corredores más abiertos al público, a través de sus redes, de la parrilla. El catalán, casado y con dos hijos, muestra su feliz vida familiar, pero también sus entrenamientos extremos, se ha convertido en un obseso de la preparación física.

"Yo veo desde 2019 que cuanto más ligero eres, menos goma consumes", explicaba al respecto.

"Yo no puedo bajar más. Mido 1,80 metros de altura y mi peso es de 65 kilos. No como normal. Como bien, pero muy pocas cantidades. Llevo años pasando hambre", sorprende en sus declaraciones. "A mí me compensa. Lo que tengo claro es lo que afecta en aceleración dos o tres kilos de peso encima", subraya.

Desde su presentación, la Aprilia 2024 dio síntomas de ser, seguramente, la mejor RS-GP de la historia, un arma para estar luchando con las Ducati.

"La Aprilia de 2024 es más competitiva en todos los aspectos. Ha progresado respecto de la moto anterior", admite, aunque no quiere asumir obligaciones que, entiende, no tiene.

"Estoy muy relajado. Creo que lo he conseguido todo en mi carrera. Y si lucho por el título será como un regalo".

2024, además será un año en el que la mayoría de pilotos de la parrilla MotoGP deben renovar sus contratos, y no hay, pocos que creen que Aleix, que acaba el curso con 35 años, debe dejar paso a nuevas generaciones.

"Si lucho por los podios y Aprilia me quiere, seguiré", sentencia el de Granollers.