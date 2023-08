Espargaró: "Controlando la presión del neumático las carreras serán más aburridas"

Uno de los pilotos que más presionó para que se cambiara el nuevo formato de fin de semana de MotoGP fue Aleix Espargaró. El de Aprilia pedía que la primera sesión de entrenamientos del fin de semana, el viernes por la mañana, fuera libre para poder preparar el gran premio, una novedad que, finalmente, fue aprobada por la Comisión de GP de MotoGP y que entrará en vigor este mismo viernes en Silverstone.

Sin embargo, viendo el dominio de Ducati y la ventaja que tienen los de Bolonia con ocho motos en pista, no parece sobre el papel que vaya a cambiar mucho el panorama.

"Yo soy de los que más apretó para cambiar eso, siempre nos quejamos que hay una moto superior a las otras, pero si siempre te quejas y no haces nada, no ganas nada. Cada fábrica y cada piloto debe trabajar y desarrollar la moto y en el formato que había hasta ahora no teníamos opción. En los dos últimos grandes premios los únicos pilotos que no montaron neumático nuevo el viernes fuimos Pecco Bagnaia y yo, así que no nos va a cambiar mucho, lo que si será positivo es en caso de lluvia, que no tienes riesgo de quedarte fuera", explicó el corredor español.

"Además, en el caso de Aprilia, que ha trabajado mucho en el parón veraniego y ha traído bastantes cosas a Silverstone, tenemos el viernes por la mañana para probarlas".

Aunque la competición ha parado cinco semanas este verano, las fábricas no han cesado su trabajo y se ha podido ver, incluso, un chasis completamente nuevo de Aprilia.

"En la fábrica no han parado de trabajar y la prueba es que vamos a tener muchas cosas que probar este viernes en el libre de la mañana, y otras que aún se tienen que verificar y seguirá probando Lorenzo Savadori y que tendremos para el test de Misano mirando a 2024".

Espargaró logró subir al podio en Assen, en la última carrera, tras una penalización a Brad Binder, un buen resultado que le permitió irse de vacaciones con buenas sensaciones.

"Pensamos en poder ganar, pero sin cometer el error en el que caí durante la primera parte de la temporada, que me obsesioné en ganar, ganar, ganar, luchar por el título desde el principio, y ese objetivo no era real y me llevó a cometer muchos errores. No me valía salir en primera fila, apretaba y me caía en el crono, no me valía ser quinto, apretaba y me caía en Argentina y Austin. No me voy a obsesionar, hay que sumar puntos, nuestro objetivo real este año debe ser acabar entre los cinco primeros del campeonato, y no me cabe duda de que voy a lograrlo, pero eso va a pasar por no obsesionarse con ganar. Quedan muchas carreras y hay que sumar puntos".

Parte de esa mejora vendrá con las novedades que ha traído Aprilia.

"Lo que hemos pedido a la fábrica es que nos hace falta mejorar la agilidad de la moto, mejorar como pararla, tenemos que entender la nueva norma de la presión de los neumáticos, han traído cosas nuevas de aerodinámica para que los ingenieros puedan acertar más con la presión y oscile menos. Si podemos encontrar potencia estaría bien. En las últimas carreras hemos tenido velocidad, siempre hay dos, tres o cuatro pilotos más rápidos, pero no siete y ocho, que es lo que indica ahora la general. Así que hay que ser regular".

Carreras más aburridas

Otra novedad que entra en juego este fin de semana es el control de la presión de los neumáticos, que deberá tener una medida media.

"Las carreras van a ser, sin ninguna duda, bastante más aburridas. Habrá que dejar espacio. En Assen era más rápido y tenía mejor ritmo que Binder, pero cada vez que me acercaba a él se me encendía en rojo la alarma de la presión en el display de la moto, y no era capaz de adelantarle. Para hacerlo necesitaba más tiempo y no me lo daba, porque se disparaba la alarma y tenía que abortar para evitar la caída. Estuve toda la carrera a dos segundos para tener aire fresco hasta el final, que me acerqué para intentar adelantarle. Y esto va a pasar, o sale delante o si te quedas en el grupo se dispara la presión y tienes que dejar un segundo o más de distancia", asegura.

"El control de la presión es por un tema de seguridad, para que el neumático delantero no explote. Pero para evitar caídas de los pilotos, no lo es. Porque si la presión se dispara te puede caer. El año pasado se me disparó la presión del neumático delantero aquí en Silverstone y me pasó todo el mundo, no puedes conducir. Quiero pensar que es un experimento piloto. Tenemos los datos de las últimas carreras y todas las motos, 18 sobre 20, están con la presión fuera del reglamentos, descalificadas. ¿Van a echar a 18 pilotos en cada carrera?, no lo creo".

"El neumático delantero de Michelin es el mismo desde hace cuatro o cinco años, mientras que la carga aerodinámica se ha multiplicado por cien, ellos han examinado neumáticos y dicen que si sube la presión pueden llegar a explotar. No ha pasado nunca pero quieren prevenir. Estoy seguro que si el campeonato no fuera monomarca, esta ley no se introduciría".

Mientras que la aerodinámica no cesa de crecer cada día.

"Para 2027 se va a tener que limitar la aerodinámica, no se le puede echar todo el peso encima al neumático. Michelin está trabajando en el nuevo delantero que vamos a probar pronto, pero si le siguen metiendo carga aerodinámica a la goma delantera no lo podrá resistir".

La gran noticia para la familia de Granollers es la reaparición de Pol Espargaró tras seis meses de baja.

"Muy contento, tiene que estar tranquilo, conociéndole querrá hacer todo en el primer entrenamiento y estas motos después de tanto tiempo sin pilotar, por mucho que hagas moto, son distintas. Creo que esta travesía por el desierto le va a ir bien, a mi hermano a veces le cuesta encontrar el lado positivo y se cierra en banda. En cambio esta vez le he visto positivo y feliz, le habrá venido bien para el futuro".

Por último, el de Aprilia habló sobre el movimiento anunciado por Yamaha con el fichaje de Alex Rins.

"Estoy muy contento por él, me lo dijo en Assen y me alegré mucho. Me parece un tipo muy profesional, rápido y trabajador y, aunque aquí no importe, también es buena persona, somos muy amigos y Yamaha, después de Aprilia, es mi equipo favorito. Me alegro mucho por él, van a hacer un buen equipo con Fabio Quartararo y van a ser muy competitivos", zanjó.