Espargaró, declarado apto, pondrá a prueba su "capacidad para aguantar el dolor"

El de Aprilia fue declarado 'no apto' por los médicos para disputar la carrera del domingo en Assen, tras la lesión del día anterior, en la que se diagnosticó una fractura en el quinto metarso de la mano derecha, una zona en la que Aleix Espargaró sufre "mucho dolor" pero que, en cambio, no hace mucha falta para pilotar la moto.

Con la retirada ya anunciada, Aleix podría haber tomado la decisión de irse de vacaciones y recuperarse para la el GP de Gran Bretaña, donde siempre ha sido rápido, pero optó por instentar tomar parte en la cita de Sachsenring.

"Es una cuestión de respeto, de lealtad, es mi trabajo. ¿Qué hago en el sofá de mi casa? Tengo que intentarlo", dijo Aleix este jueves en la previa del Gran Premio de Alemania.

"Lo más importante es que el médico me ha dicho que la fractura no se puede desplazar ni ir a peor. Ellos piensan que no puedo pilotar con la mano rota, pero que solo es cuestión de la capacidad que tenga de aguantar el dolor", apuntó.

"Voy a intentarlo todo, me han hecho un guante especial, no puedo cerrar mucho la mano, pero es Sachsenring, que solo tiene una curva de derechas fuerte. Lo voy a intentar. Lorenzo Savadori también se ha hecho daño y no puede sustituirme, por Aprilia y por mi equipo estoy aquí y lo vamos a intentar".

Espargaró ha pasado esta tarde en el centro médico de Sachsenring las pruebas médicas y ha sido declarado apto para poder salir a pista en el FP1 de este viernes, tras el cual volverá a ser evaludado.

"Solo es cuestión de dolor, yo me puedo agarrar al manillar sin problema, el tema es pilotar una MotoGP a máximo nivel, la fuerza, la aceleración, la frenada, esa es la cuestión, que me duele la mano", indicó antes de puntualizar: "Además, desde este año está prohibido el Tramadol (analgésico opioide atípico que alivia el dolor actuando sobre células nerviosas específicas de la médula espinal y del cerebro), que es un 'antidolorifico’ muy fuerte que antes se usaba mucho, está prohibido infiltrarse en las manos, va a ser complicado, pero lo intentaremos", dijo.

El problema ya no es solo el propio Aleix, es la posibilidad de poner en peligro a sus rivales.

"No, si puedo aguantar el dolor podré de manera segura. El tema es lo fuerte que pueda agarrar el manillar y lo rápido que pueda ir, no por eso voy a frenar antes o hacer trazadas absurdas, si hubiera una posibilidad de ser un peligro no correría", zanjó el de Aprilia.