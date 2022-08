Espargaró, ante la buena relación entre pilotos: "Avanzo que van a saltar chispas"

Cargar el reproductor de audio

Segundo de la general del Mundial a 32 puntos del líder del campeonato, Fabio Quartararo, el piloto español de Aprilia se encuentra, por primera vez en su dilatada carrera, ante la oportunidad de luchar por ser campeón del mundo, un escenario completamente nuevo para él, pero que a sus 33 años contempla como una oportunidad única por la que está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias.

Aleix Espargaró es el invitado especial del Podcast MotoGP 'Por Orejas' de MotorsportNetwork, y durante una larga y distendida charla, el corredor catalán repasó la actualidad del campeonato, temas como su actual momento de forma, su preparación física, el equilibrio que le aporta su familia, la relación con Aprilia, las carreras al sprint que se implementarán la próxima temporada, la viabilidad de un sindicato de pilotos, el sufrimiento de su hermano Pol Espargaró en Honda, el trato de KTM con sus pilotos, la elección de Ducati entre Enea Bastianini y Jorge Martín o la alineación de corredores del nuevo RNF-Aprilia para 2023, que está "muy cerca de anunciarse", asegura, con Miguel Oliveira y Raúl Fernández.

Aleix Espargaró, protagonista del podcast MotoGP de Motorsport.com

Pero uno de los temas que más debate está provocando entre los aficionados esta temporada, es la falta de enfrentamiento entre los pilotos contendientes al título este año, una relación de amistad y respeto entre el propio Aleix, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia que contrasta, absolutamente, con la relación que tuvieron en el pasado pilotos como Max Biaggi, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner o Marc Márquez.

Un 'buen rollo' que, seguramente, si se tensara hasta el punto de hacer saltar chispas repercutiría en una mejora del interés de la gran masa de aficionados al deporte por MotoGP.

"Tengo muy buena relación con Carlos y Carmelo Ezpeleta, Carlos vino el sábado (de Austria) a mi box y estuvimos hablando más de una hora por todo el tema de las carreras al sprint, al final soy de los pilotos con más experiencia del campeonato y siempre me gusta ayudar y sumar", explica Aleix durante el podcast.

"Surgió el tema de qué se podría hacer para que más gente se interese por el campeonato, y me hizo la misma reflexión, me dijo: 'yo sé que a ti te gustó que viniera Fabio a disculparse al box (por accidente Assen), pero la gente no quiere eso, la gente quiere el pique', es cierto que la rivalidad gusta a los aficionados, pero a mi me cuesta mucho", admite el de Aprilia.

"Yo soy una persona que me caliento rápido, todo el mundo lo sabe, pero me cuesta mucho llevarme mal con alguien".

Uno de los pocos enfrentamientos entre pilotos que ha habido esta temporada surgió, precisamente, entre Aleix y Marc Márquez, al que acusó de seguir rueda en las cronometradas.

"Después de lo que pasó con Marc ya reconocí públicamente que me equivoqué, y aunque creo que en ese momento tenía razón, no hubiera tenido que decirlo, porque en el pasado yo también he seguido muchas ruedas. Pero no me sentí bien, porque yo tengo buena relación con Marc y me sentó mal que se creara toda aquella polémica", recordaba el piloto.

"Así que antes de que se fuera a Estados Unidos a operarse, fui a verle a su motorhome, lo hablamos y lo arreglamos porque me cuesta mucho llevarme mal con alguien", explica.

Sin embargo, Aleix es consciente de que el nivel de enfrentamiento irá subiendo a medida que llegue el momento cumbre de la temporada.

"Ya os avanzo que en este fin de campeonato van a saltar chispas, yo voy a seguir siendo regular, pero habrá un momento, a falta de dos o tres carreras, que si estoy a 20 o 30 puntos (del líder), voy a ir con el cuchillo entre los dientes, porque me juego un Mundial. Pero aunque pasen cosas dentro de la pista, luego fuera me cuesta mucho llevarme mal con la gente".

Precisamente Marc Márquez, en una entrevista en TV, reflexionaba en términos parecidos y aseguraba que la relación entre los pilotos de MotoGP hoy en día es muy buena, pero advertía de que, hasta ahora, no se había vivido ningún cuerpo a cuerpo entre los contendientes al campeonato, que cuando lleguen esos cara a cara, todo cambiará.

"Quiero y deseo que llegue eso, porque significará que estamos en la pelea por el campeonato. Ahora vienen carreras muy buenas para los aficionados. En Misano, que es la única que no me va súper de todas las que restan, las Ducati con todos los italianos van a volar, también Fabio va muy, muy rápido en esa pista, van a saltar chispas, no tengo dudas", avisa.

"Luego, en Aragón y Phillip Island yo voy muy rápido y son circuitos que van a favorecer que haya encontronazos, son pistas muy anchas, en las que puedes hacer diferentes trazadas, y van a saltar chispas seguro. Estoy convencido que este campeonato lo vamos a llevar los tres hasta Valencia. Seguro que Fabio está dudando y va a ser un poco más conservador, pero Pecco va a ir a tope y yo, después de Misano, voy a ir a por todas. Va a ser un fin de temporada divertido en pista", asegura el de Granollers.