Espargaró hace las paces con Iannone: “Le necesito para ser mejor”

El pasado 22 de febrero el piloto español estalló tras unas declaraciones de su compañero durante la presentación del equipo Aprilia, en las que el italiano aseguraba que se sentía "parte integral de este proyecto" porque "la moto se hizo siguiendo mis instrucciones”.

Aleix Espargaró, líder del proyecto de la casa de Noale, respondió con dureza a su compañero, suspendido por un presunto caso de dopaje y que en poco o nada ha ayudado al desarrollo de la moto de 2020.

“Para mí es el final de nuestra relación, porque fue una gran falta de respeto”, dijo, entre otras cosas, Aleix.

Con el paso de las semanas, sin embargo, el tono del piloto de Granollers se ha suavizado, y admite haber hecho las paces con su, todavía, compañero de box.

“Lamenté mucho cuando Andrea dijo aquellas cosas, también me sentí mal porque siempre le he defendido mucho, tenemos una buena relación y cuando escuché aquello no lo entendí, sinceramente”, explica Espargaró en una entrevista con el canal italiano de TV Sky Sport.

“Hablé con él al día siguiente. Me aseguró que no quería decirlo de esa manera, que no lo entendí bien y que hablaríamos de eso cuando nos encontrásemos en el circuito”.

Tras la conversación entre ambos pilotos, Aleix decidió poner calma a la situación y reconducir la relación.

“Le dije que estaba bien, que para mí no había ningún problema. También hablé con él en las redes sociales, no me gusta tener una relación negativa con mi compañero de equipo porque es muy importante que el clima de el box sea bueno”, asegura el piloto.

Además de por su experiencia de tres años en Aprilia, Espargaró ha sido permanentemente el mejor piloto de la marca en términos de resultados.

“Mi objetivo no es destruir a mi compañero de equipo, quiero luchar por el podio y no necesariamente ganar a mi vecino de garaje. Siento que para poder optar regularmente a los primeros puestos, necesito a Andrea porque es un piloto fuerte que me ayudará en el desarrollo de la moto”, asegura.

“Me ayudará a ser mejor, más rápido y más fuerte. Sinceramente espero volver a verle cuando esto termine, sobre todo porque su situación tampoco es fácil”, comentó en relación a la suspensión por presunto dopaje.

