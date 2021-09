Espargaró: “Estoy orgulloso de cómo Aprilia ha apoyado a Maverick”

Viñales, que tras romper su contrato con Yamaha durante el verano debutó al manillar de una Aprilia en el pasado Gran Premio de Aragón, tomó la decisión de no participar este fin de semana en la cita de Austin, al estar totalmente devastado emocionalmente por la pérdida, hace unos pocos días, de su joven primo Dean Berta Viñales, al que estaba muy unido.

Aleix Espargaró, compañero, amigo y gran valedor para que Maverick llegara a Aprilia, aseguró este jueves desde Austin que respetaba y entendía absolutamente la decisión tomada por Viñales.

“Sin duda, pude hablar con Massimo (Rivola, CEO de Aprilia) y me dijo que Maverick no se sentía en condiciones de correr este fin de semana. Inmediatamente hablé con él y le ofrecí si quería quedarse conmigo para no estar solo durante estos días en Austin, pero al final ha tomado una decisión que considero acertada y que respeto muchísimo, y estoy muy orgulloso de cómo le ha apoyado Aprilia que se ha comportado para aplaudirles”, explicó el corredor español.

Maverick perdió a su primo el pasado domingo en un desgraciado accidente durante una carrera en Jerez, pero viajó hasta los Estados Unidos el martes. Sin embargo, una vez en Houston y antes de completar el traslado hasta Austin, decidió regresar a su casa junto a su joven familia.

“Honra mucho a Maverick haber viajado hasta los Estados Unidos y tratar de estar este fin de semana con su equipo, pero era demasiado duro para él y hay que respetar su decisión”, insistió Aleix.

“Aprilia es una empresa muy grande, con muchos intereses y con mucho dinero en juego, y que haya tenido una sensibilidad tan grande con esta situación me hace sentirme muy orgulloso de estar con ellos”, reiteró.

Tras la muerte de Dean, de 15 años, sumada a la de otros tres corredores jóvenes este año, ahora urge buscar soluciones para hacer del deporte algo más seguro.

“No creo que haya una idea que sea definitiva. Lo fácil puede ser subir la edad de los pilotos, lo puedes hacer en algunos campeonatos, pero no será definitivo. Se pueden hacer muchas pequeñas cosas que sumadas puedan aumentar la seguridad. Una puede ser retrasar la edad para que los pilotos puedan llegar a lo grandes circuitos, son muchas pequeñas cosas que se pueden ir implementando”, valoró.

La moto seguirá mejorando en 2022

En el plano deportivo, Aprilia es el único equipo acogido a la concesiones en MotoGP, lo que le ha permitido recortar la distancia con las fábricas rivales que llevan dos años con los motores congelados, algo que cambiará en 2022, como se vio en el test de Misano, donde todos llevaron ya la nueva moto del año que viene.

“Para mí no cambiará tanto, soy muy positivo y tengo confianza en Aprilia y veo el trabajo que estamos haciendo en Noale. Riesgos hay porque los demás mejorarán mucho, pero nosotros estoy convencido de que también lo haremos. Tenemos una buena base y eso nos permite mejorar sin hacer revoluciones ni empezar de cero. No será fácil, pero será más factible mejorar el próximo año partiendo de lo que tenemos ahora”, aseguró.

Por último, le comentaron la noticia de que la Fórmula 1 desembarcará esta temporada, y durante los próximos diez años, en Qatar.

“Estoy feliz por la gente de Qatar, que lo amo, por tener ahora la Fórmula 1 además de MotoGP, pero son malas noticias. Los coches estropean el asfaltado y van a condicionar un poco la pista”, zanjó el de Granollers.