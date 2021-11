Aleix: "Si Márquez no está aquí, la caída tuvo que ser muy fuerte"

El martes por la tarde, Honda lanzó un escueto comunicado en el que anunció que el corredor de Cervera (Lleida) había decidido que no iba a viajar hasta Portimão, tras haber sufrido un accidente el sábado anterior, mientras se entrenaba haciendo motocrós.

En la nota no se especificaba nada más allá de que a Marc Márquez se le diagnosticó una conmoción, y que tras someterse a un último chequeo ese mismo martes, seguía sin encontrarse del todo bien, circunstancia que le empujó a quedarse en casa –su puesto en la penúltima parada del calendario lo ocupará Stefan Bradl–.

Para Aleix Espargaró, el hecho de que el #93 no vaya a estar en pista este viernes, casi una semana después del accidente, es el indicativo que permite concluir que la caída tuvo que ser de las gordas.

"Nadie tiene información sobre ese accidente, porque el comunicado no dice nada. Pero todos conocemos a Marc, y si no está aquí por culpa de una conmoción provocada por una caída es que el accidente tuvo que ser muy fuerte", convino el corredor de Aprilia.

"Si se cayó el sábado y no le da tiempo a subirse a la moto el viernes, eso es que la caída fue importante", subrayó el piloto de Granollers (Barcelona), que tiene la intención de salir este domingo a por el podio, que sería el segundo para Aprilia en MotoGP y el segundo de la temporada, después del que se adjudicó en Silverstone.

En Misano, hace algo menos de dos semanas, el mayor de los hermanos de Espargaró terminó el séptimo, menos de dos décimas por delante de Maverick Viñales, su compañero en la fábrica de Noale.

Para el #41, la explicación a esa mínima diferencia que les separó es más relativa a su falta de pegada que al paso adelante dado por Viñales.

"Desde el primer día que supe que Maverick venía al equipo supe que me apretaría, pero la referencia de Misano no es buena porque fui muy lento, muy lento. No estuve al nivel que hubiera deseado", ahondó el #41, fastidiado, como es lógico, porque la lesión sufrida por Lorenzo Savadori en Misano le impedirá probar este fin de semana un híbrido entre la moto de este curso y la proyectada para el que viene.

"Es una faena que Lorenzo no esté, porque la idea era que probara una moto que es una mezcla del prototipo de este año y del de 2022. Ahora solo lo podremos probarla en el test de Jerez de invierno", concluyó Espargaró.