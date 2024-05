Espargaró: "Vi una opción al final de pasar a Márquez, pero no era el día para liarla"

El sábado, con neumático blando trasero, Aleix Espargaró reinó con la pole y la victoria en la sprint del Gran Premio de Catalunya de MotoGP. El domingo, aunque la lógica decía que el compuesto para la carrera era el medio, algunos pilotos contradijeron la lógica, entre ellos Pedro Acosta, que llegó a liderar la carrera, y Marc Márquez, que salía all 14º y acabó en el podio, justo por delante de Aleix, a 52 milésimas.

"No ha funcionado nada bien el neumático medio trasero, no tenia nada de agarre", se lamentó all catalán al final del día.

"Ha sido una pena. No podía frenar bien ni rodar rápido y cuando he visto que las Ducati se iban lo he intentado, pero ellos han sido capaces de hacerlo funcionar pero nosotros no", explicó.

Aleix había ganado el sábado con la rueda blanda detrás y posiblemente hubiera sido su mejor opción para el domingo, visto lo visto.

"Es difícil saber si con la goma blanda hubiera estado ahí delante con ellos", dijo en referencia a Pecco Bagnaia y Jorge Martín. "Pero ayer con ese neumático iba como ellos, parecido. Pero hoy con el medio las Ducati han volado, ha sido un shock que nos sacaran 10 segundos en la meta, no nos lo esperábamos en absoluto. Han hecho un buen trabajo aquí, han mejorado mucho, cosa que nosotros no hemos mejorado respecto al año pasado", cuando hicieron 1-2 las Aprilia el domingo con Maverick Viñales secundado a Aleix.

Pese a no lograr llegar al podio, por muy poco, Espargaró, que el jueves anunció que se retira a final de temporada, seguía en una nube.

"Ha sido una pasada de fin de semana, también del lado deportivo, nos llevamos muchísimos puntos, la pole, la victoria en la sprint, y un cuarto en la carrera, creo que es para estar satisfechos. Del lado emocional creo que ha sido probablemente el mejor fin de semana de mi vida, el cariño de la gente, lo voy a recordar siempre".

"La doble victoria del año pasado fue impresionante y muy difícil de mejorar a nivel deportivos, pero el cariño que me ha demostrado la gente este fin de semana para mi es un reconocimiento que tiene un valor muy, muy alto. Así que posiblemente este sea mejor, pero voy a recordar los dos con mucho cariño".

"He disfrutado mucho todos los momentos del fin de semana, ha sido complicado no emocionarse más de la cuenta, he intentado absorber todas las buenas sensaciones que me ha transmitido la gente".

Sobre la carrera, al final Aleix tuvo una pequeña opción al acercarse muchísimo hasta el podio, que cerraba un Marc Márquez que acabó tercero y, tras la carrera, admitió que "lo siento mucho por Aleix, me ha sabido mal quitarle el podio en su última carrera aquí en el Circuit".

"Lo he intentado todo hasta el final a tope", continuó Espargaró. "No tenía nada de tracción pero había que intentarlo, al final tenía una pequeña opción entrando a meta, pero no he querido liarla, sabía que nos íbamos a tocar si lo intentaba y no era el fin de semana, creo, de hacerlo, ni el lugar, ni el momento, ni con Marc", zanjó el 'capitano'.