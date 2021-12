Espargaró: "Nunca ningún ingeniero de Honda me ha preguntado por la KTM"

Cansado de las promesas incumplidas por Lin Jarvis de llevarle al equipo oficial Yamaha, Pol Espargaró decidió en junio de 2016 abandonar Tech3 y aceptar el reto de fichar por KTM, la marca austríaca que entró como constructor en el Mundial de MotoGP en 2017.

Durante cuatro años, el piloto español lideró el desarrollo de la RC16, logrando el primer podio de la casa de Mattinghofen en 2018, al que sumó cinco más en 2020, cuando ya se había consumado su fichaje por Honda.

Uno se imagina que tras contratar a un piloto que ha liderado el desarrollo de una moto desde cero hasta convertirla en una máquina capaz de ganar en la categoría máxima, como hizo Pol, la cantidad de información de que dispone puede ser valiosa para cualquier marca rival, pero no parece que sea el caso de HRC.

Durante una entrevista en exclusiva, Motorsport.com tuvo la oportunidad de preguntar a Pol Espargaró si los ingenieros de HRC se habían interesado por los ‘secretos’ de KTM, sobre todo tras el triunfal curso 2020, en el que llegaron las primeras victorias para las motos naranja en MotoGP.

"No, la verdad es que nunca, y es algo que a veces me ha sorprendido", reconocía Pol.

"Pero Honda tiene una línea de trabajo muy clara y no se fijan demasiado en lo que hacen los demás, les importa bien poco", añade el catalán.

"Realmente Honda cree en su potencial y lo veo normal, tienen un músculo brutal, una fuerza enorme y disponen de una tecnología increíble, que los demás no tienen. Lo único que quieren en Honda es hacer una moto a su manera y que funcione, sin copiar al resto", analiza el #44.

En cualquier caso, sorprende que fichen a un piloto que ha desarrollado una moto de cero y no le pregunten nada.

"Evidentemente hay detalles, yo soy el primero que explica cosas que me han ido bien en el pasado, ya sea en KTM o en mi época de Yamaha (2014-2016), y que puedan aportar algo al equipo. Pero toda la experiencia que yo traiga a mis espaldas no es algo que (a Honda) les preocupe demasiado. Ellos se apoyan más en mi pilotaje y en qué necesito para ir rápido, y sacan sus propias conclusiones. Su trabajo se basa más en esa información que con lo que yo les pueda explicar de otras fábricas".

Pol lideró el proyecto KTM desde 2017, contando con la inestimable ayuda del piloto de pruebas Dani Pedrosa a partir de 2019, logrando en 2020 completar la marca austríaca su mejor año desde la llegada a MotoGP.

Sin embargo, en 2021 y coincidiendo con la marcha de Espargaró, el desarrollo de la RC16 parece haber sufrido un frenazo.

"No estoy de acuerdo", interrumpe Pol. "Han ido muy bien este año, mucho, mucho", subraya.

"Es cierto que no han sido tan regulares como lo fui yo en 2019, pero han hecho podios, victorias y no creo que me estén echando de menos, sinceramente. Tienen dos pilotos rápidos (Miguel Oliveira y Brad Binder) y el próximo año llegan dos jóvenes rapidísimos (Raúl Fernández y Remy Gardner). No creo que mi ausencia les haya supuesto un problema, han hecho resultados muy buenos en 2021", zanja el de Granollers.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Pol Espargaró, Repsol Honda Team, MiniGP 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, Pol Espargaró 33 / 50 Foto de: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, Pol Espargaró 34 / 50 Foto de: MotoGP Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, tercer lugar Enea Bastianini, Esponsorama Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, tercer lugar Enea Bastianini, Esponsorama Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaró, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaró, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, tercer lugar Enea Bastianini, Esponsorama Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, tercer lugar Enea Bastianini, Esponsorama Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, Pol Espargaró 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images