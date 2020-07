"Pol Espargaró está seguro de que puede plantar cara a Márquez"

A la espera de que se haga oficial, el fichaje de Pol Espargaro por el Repsol Honda le convertirá en el compañero de equipo de Marc Márquez a partir de 2021, reuniéndoles de nuevo en un mismo equipo como cuando eran adolescentes.

Los dos españoles ya pelearon por los campeonatos de 125cc (2010) y Moto2 (2012). Tras ganar el título de Moto2 (2013), Espargaró dio el salto a MotoGP en 2014 con el equipo Yamaha Tech 3, donde permaneció tres temporadas en las que no logró ningún podio y la sexta posición en el campeonato fue su mejor resultado.

Marc Márquez y Pol Espargaró en Moto2 (2012)

En 2017, el piloto de Granollers (Barcelona) se unió a KTM. Entonces, las RC16 ocupaban habitualmente las últimas posiciones de la parrilla, pero en los tres años que llevan juntos el proyecto de la marca de Mattighofen no ha parado de crecer y el pasado año el #44 se metió regularmente en el top 10 y terminó el campeonato en la 11ª posición.

Polyccio se enfrentará en 2021 al desafío de competir contra Márquez en el mismo equipo y con la misma moto. Herve Poncharal, antiguo jefe de equipo de Espargaró, cree que el paso de KTM a Honda es el adecuado.

"No le fue muy bien con la Yamaha porque es un piloto agresivo y la M1 hay que llevarla con suavidad, explicó Poncharal en Crash.net. "Pero, sinceramente, lo pasamos muy bien cuando estuvo con nosotros. Aprendió mucho y me alegré mucho al verle convertirse en piloto de fábrica con KTM. No sabía qué pensar cuando llegó por primera vez, pero Pol estaba muy contento con ese nuevo rol. Creo que KTM debe mucho a lo que hizo Pol".

El agresivo estilo de pilotaje de Espargaró, cercano al de Márquez, no ha pasado desapercibido para Alberto Puig, director deportivo de HRC, que sobre el papel se adaptaría mejor a las exigencias de la RC213V.

"Será interesante verle en Honda", afirma Poncharal. "No quiero decir que sea una moto similar a la KTM, pero está bastante cerca en cuanto a especificaciones y estilo de pilotaje. Si Pol va allí no es para retirarse. Marc es el número uno, pero Pol está seguro de que puede plantar cara a Marc. Habrá que esperar hasta 2021, pero será muy interesante".

"Es una buena historia. Tienen un pasado en común. Comenzó a competir con Marc cuando eran pequeños, así que le conoce muy bien. Se han enfrentado durante toda su carrera hasta MotoGP. Ahora les veremos sobre la misma moto, en el mismo equipo, con un estilo agresivo similar".