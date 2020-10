Al final de la Q2, Aleix se encontró en medio de la pista a Alex Márquez, que circulaba lento tras dar por acabada su sesión, y tuvo que levantar la moto para no impactar con él. Pol Espargaró, que venía tras ellos en vuelta rápida, casi se los lleva por delante y, de hecho, impacto con el tubo de escape de la Aprilia y la pierna de Aleix, rompiendo el alerón izquierdo de su KTM.

Según Pol, el incidente debe ser revisado por Dirección de Carrera, con la esperanza de que haya sanciones y pueda mejorar su posición en parrilla, ahora mismo 12º.

“Si tú no tienes ninguna confirmación y nadie te ha dicho nada desde Dirección de Carrera, estamos igual. Ya me ha sorprendido y me ha enfadado un poco que pusieron en la tele que el incidente entre Pol y Aleix estaba bajo investigación. Pol y Aleix, no. Había otra moto que me ha frenado delante, venía en mi mejor parcial, si no yo no freno ahí, en una curva de tercera a 200 por hora. Pero de momento nadie ha dicho nada y no tenemos ninguna comunicación, aunque con estos comisarios nunca se sabe y no sé que puede pasar”.

Durante el encuentro con los medios, Motorsport.com le pidió a Aleix que explicara la dinámica del incidente con Alex Márquez y Pol.

“Venía en mi mejor tercer sector porque estaba Maverick tirando delante, y he visto a Alex que iba despacio en la recta, he entrado en la curva antes de meta y (Alex) no estaba justo en medio de la pista pero con las MotoGP llegas ahí a 350 por hora. Desde fuera parece muy fácil dejar espacio, pero no lo es cuando vas con estas motos. He llegado un pelo tarde, pero es que me llevaba a Alex por delante, he levantado la moto y mi hermano, que venía por detrás, no lo ha visto y me ha impactado súper fuerte en el pie y el escape”.

“Entrando a meta yo nunca iba a cortar, y menos viniendo en una buena vuelta y detrás de Maverick. Así que si no llega a estar ahí Alex, no corto. No lo he entendido muy bien, porque había sitio en la recta para parar, en la izquierda como hacemos siempre, no sé por qué Alex ha parado en medio de la última curva, una curva de tercera velocidad que la pasas a 200 por hora pero a la que llegas a 350. Afortunadamente, lo importante es que no ha pasado nada grave”.

El de Aprilia valoró también sus opciones de cara a la carrera de este domingo.

“Hay bastante igualdad en cuanto a ritmo. Si que es cierto que Moribidelli, Quartararo y Maverick son un poco más fuertes. Las Honda también funcionan bien aquí, tanto Alex, Nakagami como Cal han ido rápido, pero las Ducati no tanto. Creo que va a haber bastante igualdad. Con este frío no se han podido probar mucho los neumáticos. Creo que después de las tres Yamaha el resto estamos bastante parejos. Noveno en parrilla no es segunda fila, pero tampoco es un desastre, veremos hasta dónde llega la Aprilia mañana”.

El único podio que luce en el palmarés de Aleix fue en este circuito, un objetivo que el catalán tiene esperanza de repetir.

“La esperanza es lo último que se pierde. No ha habido ninguna Aprilia en el podio, pero lo intentaré hasta el final. Hemos tenido más problemas de los esperados, quedan cinco carreras y trataré de dar lo máximo para lograrlo antes de acabar el año”, zanjó el de Granollers.

