Pol Espargaró: “Espero que mañana llegue un huracán, porque la moto en seco no funciona”

Spielberg.- El español arrancará el 15º en la parrilla de salida y como el más rezagado de los pilotos de Honda, que no atraviesan un buen momento en el Red Bull Ring, donde la RC213V sigue exhibiendo una alarmante falta de tracción, no solo en la salida de las curvas sino también en la entrada.

A diferencia de los demás prototipos, la Honda prácticamente no mejora sus registros cuando se la calza con la especificación de gomas más blanda, circunstancia que atormenta a Pol Espargaró desde la primera cita del curso.

Mientras Marc Márquez, que saldrá el séptimo, sí ha podido probar componentes en los que HRC trabajó durante el parón de cinco semanas, su vecino de box salió a pista el viernes y el sábado con el mismo prototipo que ya empleó en Assen, en la prueba antes de las vacaciones.

La desesperación del menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) le llevó a probar cosas extremas durante la cronometrada, que evidentemente tampoco dieron el resultado esperado. Esa impotencia fue la misma que transmitió después ante los periodistas, a quienes reconoció que, con vistas a este domingo, se encomienda a las condiciones climatológicas más infernales para tratar de rascar algo de Spielberg.

“Si llega un huracán, seré el primero en salir a la pista. En seco lo paso muy mal. Espero que llueva mucho, que tengamos tormenta, la gente se asuste y podamos sacar partido de ello”, ironizó Espargaró. Honda pasa por un momento complicado, con una moto muy crítica y con Márquez, su punta de lanza, lejos de poder exhibir esa superioridad que le caracterizó desde que aterrizó en MotoGP (2013). A los problemas físicos que el de Cervera (Lleida) todavía arrastra en el brazo derecho hay que añadirle los de una moto con déficit en múltiples áreas.

“Tenemos muchos problemas. No tenemos tracción, es el mismo problema que teníamos antes del parón. Si miras los papeles, el piloto más rápido de Honda es Marc, en la tercera línea. Nadie brilla. Yo soy el más lento, pero porque estuve probando cosas extrañas, que aún me fueron peor”, prosiguió Espargaró, que, sin embargo, no tiene ninguna duda de que la marca del ala dorada pone todo lo que tiene a su alcance para tratar de darle la vuelta a la situación: “En mi parte del box tengo la misma moto de Assen. Sé que están trabajando y que son cinco semanas, pero tampoco es tanto. Honda es la primera interesada en ir para adelante”.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Pol Espargaró en el GP de Estiria 2021 de MotoGP)