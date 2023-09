Espargaró: "Llegaremos al final dando un susto a más de uno"

Aleix Espargaró (Granollers, 30 de julio 1989) debutó en el Mundial de Motociclismo corriendo como invitado el GP de Valencia de 125cc en 2004, con 15 años. Desde entonces, siempre ha sido piloto, y siempre ha corrido en el mundial, pero muy lejos, mucho, mucho, de lo que hoy es y en lo que se ha convertido. Tras correr en 250cc, pasar a MotoGP, volver atrás en Moto2, experimentar las CRT y ser conocido como 'el malo' de los hermanos Espargaró, el primer contrato estable le llegó a Aleix en 2015, con 26 años, cuando Suzuki lo fichó por dos temporadas y, por primera vez, trabajó con una fábrica como piloto oficial.

Pero la gran oportunidad, el 'milagro', se manifestó para el catalán en 2017, cuando Aprilia, que regresaba a MotoGP tras muchos años fuera, sin un proyecto sólido, sin dinero, sin grandes expectativas y con todo el paddock dudando de sus posibilidades, le eligió para ser el 'capitano' del proyecto. Siete años después, Aleix Espargaró es uno de los mejores y más respetados pilotos de la parrilla, gana carreras y lidera un barco que, este domingo, en el Gran Premio de Catalunya, en Barcelona, lideró con un doblete 1-2, con Maverick Viñales, una de las carreras más difíciles de los últimos años, completando, seguramente, el mejor fin de semana de la historia para la marca y, posiblemente, para el corredor.

Segundo lugar Maverick Viñales, Aprilia Racing Team, Ganador Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pero no lo tuvo fácil Aleix. Tras el accidente de la primera salida, los 25 minutos de bandera roja, las imágenes en los monitores y la resalida, Maverick se pudo delante, tiró a muerte y llegó a sacarle 1.5 segundos de ventaja a su amigo Espargaró, que tuvo que hacer una segunda parte de carrera a 'tumba abierta', como decían los viejos ciclistas que tanto le gustan.

"Con el viento no podía hacer paso por curva, era imposible, y Maverick con los frenos es mejor que yo y podía parar la moto y dar gas antes. Yo no podía hacer este tipo de conducción. Así que me la he tenido que jugar muchísimo, en cualquier otro circuito hubiera terminado segundo, pero aquí no, así que pensé: 'aquí sólo puedes ganar o caerte'. He quitado el control de tracción y han sido 20 minutos de mucha tensión. He conducido como si fuera un 'time-attack'. De hecho, cuando he llegado al podio estaba hasta mareado. Y estoy muy orgulloso de haber ganado con todas estas dificultades", explicó nada más bajarse del podo de Montmeló tras un fin de semana memorable.

"Aún hubiera podido ser mejor con la pole", que perdió el sábado por una décima. "Es la única espinita, me habría gustado tener el récord del Circuit. Pero lo importante son las carreras y estoy muy feliz", aseguró Aleix. "El sábado, y seguramente no es la forma correcta de decirlo, fue relativamente fácil, porque me encontraba muy cómodo pilotando y me noté muy superior en la carrera sprint, pero hoy no. Hoy creo que Maverick era más rápido que yo", reconoció.

Pese a la alegría por el triunfo histórico con doblete, la tensión se veía en la cara de los pilotos, que tuvieron que reponerse a un reinicio de carrera con un accidente muy feo con caída de Pecco Bagnaia, que fue atropellado por Brad Binder.

"En la primera salida he escuchado una moto pasar muy rápido por la derecha, entonces he acelerado de golpe para que no me diera, sabiendo que me saldría de pista, y me he ido a lo verde expresamente. He librado bien ahí. Y luego la caída de Pecco con Brad la he librado por muy poco. Me he quedado lleno de aceite, el mono, el casco, todo, porque el motor de Brad se ha roto. He llegado al box y estaban limpiando la pista. Han abierto muy rápido la pista, veía a Johann Zarco montando el neumático delante sin el calentador, y he dicho 'aquí va a haber un strike otra vez'. Para mí han abierto demasiado rápido el semáforo. Yo tengo que reconocer que no he salido muy concentrado, aún estaba un poco nervioso y enfadado. Pero así son las carreras. Menos mal que no ha pasado nada", se congratulaba.

Tras disputar en su vida mundialista 228 grandes premios, el que más entre los pilotos en activo, Aleix no logró su primera victoria (en cualquier categoría) hasta el año pasado, en Argentina. Este año lleva ya dos, las de Silverstone y Catalunya, en menos de un mes.

"Este finde ha sido el más bonito de mi vida, sin duda. Ver a mis dos hijos dándome el trofeo de ganador en el gran premio de casa es una locura, lo tengo un poco borroso, ha pasado por delante toda mi vida, veía a Max y a Mia (sus hijos mellizos) y me veía a mí de pequeño. Ha sido impresionante".

Y si en el plano personal Aleix ha construido una vida que hace inmensamente feliz a él y los suyos, en lo profesional se ha convertido en uno de los pilotos más importantes de la historia de Aprilia.

"La historia con Aprilia es algo que está siendo muy bonito. Y si me lo permitís, saco pecho porque creo que soy el gran culpable de esto. Obviamente Aprilia, la fábrica, ha evolucionado mucho, han hecho un trabajo enorme, es un placer ser piloto suyo hoy en día. Pero en el inicio (2017) fue complicado, muy difícil estar ahí, muchas caídas, muchas lesiones, muchos días grises porque la moto se rompía. Así que creer hasta ahora y ver todo el desarrollo y todo lo que hemos conseguido, hacer hoy un doblete aquí, es muy bonito. El problema es que ya estamos pensando en la próxima carrera de Misano, pero lo de hoy es acojonante, es impresionante haberlo conseguido, y más con el nivel que tiene Ducati hoy en día, y con ocho Ducati en pista. Hacer 1-2 con Aprilia es una locura. Estoy muy orgulloso", se emocionaba.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras la carrera, Aleix tomó la iniciativa de cambiar su moto con la de su compañero y amigo Maverick, segundo en la meta, algo realmente muy pocas veces visto.

"Me ha salido del corazón. Maverick me ha mirado con una cara como diciendo ¿qué hace este tío? Pero me ha salido de dentro, como un tributo a toda Aprilia, a la fábrica, a Maverick, a mí mismo. Por lo que hemos conseguido entre los dos", subía la emoción del catalán.

"Mucha gente, incluso gente de mi entorno, pensaba que me equivocaba cuando hice todo lo posible para traer a Maverick a mi box; con lo tranquilo que estaba, traer a un piloto tan fuerte, que quizá me iba a jubilar. Yo creo mucho (mucho, mucho, repite) en mí. Muchísimo (muchísimo, repite) cada día de mi vida. Y sabía que su llegada me haría mejor. No tengo ninguna duda de que he ganado dos carreras este año y que el año pasado casi gano el título por tener a un tío al lado tan, tan fuerte. Ha sido como darle las gracias, él a mí, los dos a Aprilia.... Ha sido como un homenaje de que somos uno; da igual qué moto, somos uno y lo hemos conseguido juntos".

Aunque Aleix está 5º de la general a 106 puntos del líder Bagnaia, el domingo en Barcelona quedó claro que cualquier cosa puede pasar y con nueve grandes premios aún por delante, nadie baja la guardia.

"Voy a hacer todo lo que pueda para estar un poco más libre de cabeza, porque el año pasado tenía mucha tensión, lo voy a intentar. Voy a intentar disfrutar del momento, me voy a llevar a mi familia a viajar por el mundo con ellos. Disfrutar del momento. Lo decía Maverick y lo pienso yo: hay que disfrutar cada pequeño logro, porque es muy difícil lo que estamos consiguiendo. Con energía positiva, llegaremos al final dando un susto a más de uno", se pone serio.

Las fotos del historico doblete de Aprilia en Barcelona:

