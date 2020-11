Espargaró: “No me parece justo que se alarguen los entrenamientos”

Junto con KTM, el equipo Aprilia es el único de MotoGP que esta temporada goza de las denominadas concesiones, lo que le permite hacer más test y que sus pilotos titulares puedan rodar en ellos, ésta última, una ventaja que la fábrica austríaca perdió tras las victorias de Brad Binder y Miguel Oliveira.

De esta manera, los pilotos de Aprilia, Aleix Espargaró y Lorenzo Savadori, fueron los únicos titulares que pudieron rodar en Portimao con las MotoGP, una ventaja que se ha dejado notar en el FP1, en el que han terminado tercero y cuarto, respectivamente, pero que al final del día sólo ha podido hacer prevalecer Aleix, acabando con el tercer mejor tiempo de la combinada, con Savadori ya muy lejos en los tiempos.

En parte, Aprilia ha perdido su ligera ventaja al programar, la organización, dos sesiones este viernes de 70 minutos cada una, el doble de lo normal, lo que al final del día ha acabado igualando el conocimiento de la pista para todos.

“La verdad es que cuando vi los horarios no me alegré demasiado, no me parece muy justo. Al final, si tienes las ventajas como tiene Aprilia de las concesiones, para poder venir aquí a hacer test y luego llegas aquí el viernes y hay dos horas y media de sesiones de entrenamiento, se pierde esa ventaja y el esfuerzo que hizo Aprilia en traer hasta aquí hace un mes el equipo de test y que viniera yo”, ha protestado Aleix Espargaró este viernes en Portimao.

“Esto es así, por la mañana en el FP1 sí que tenía una ventaja de conocer la pista, pero en el segundo entrenamiento ya se han igualado las fuerzas con tantas vueltas dadas por todo el mundo. Así que terminar tercero a dos décimas del primero tanto para mí como para Aprilia es para estar muy satisfechos”.

Con este resultado, Aleix espera poder seguir creciendo durante el fin de semana.

“Estaría contento si consigo aguantar es nivel de hoy durante los próximos días. Creo que hemos sido consistentes y hemos hecho un buen ritmo tanto con la goma dura como con la blanda, hemos sido competitivos. Veremos mañana si cambia la pista, que tiene muy poco agarre y los neumáticos se degradan muchísimo. Ojalá podamos aguantar este nivel y luchar mañana por la primera o la segunda fila de la parrilla”, zanjó el de Granollers.

Las fotos de la temporada 2020 de Aleix Espargaró en MotoGP