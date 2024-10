Espargaró: "Esta vez, haciendo la maleta, sí que sentí que era algo especial"

El catalán aprovechó su gran premio de casa, en Montmeló, para anunciar que la presente era su última temporada en el campeonato del mundo, echando el cierre a una de las carreras más longevas de MotoGP. Desde entonces, Aleix Espargaró ha ido a todos y cada uno de los circuitos del calendario sabiendo que esa iba a ser, seguramente, la última vez que competía sobre ese asfalto, siempre más con una sensación de liberación y paz, que con la ansiedad de no poder volver a hacer lo que más le gusta.

"Hasta ahora lo tenía muy naturalizado, pero esta vez, haciendo la maleta, sí que sentí que era algo especial", admitió este jueves el piloto de Aprilia en la previa del Gran Premio de Australia, que se celebra este fin de semana en Phillip Island.

"Es un alivio para mí; tengo ganas de parar. Ir a correr a Jerez o a Barcelona mola; pero ir a ver canguros a Phillip Island es otra cosa", explicó el corredor, que desde Japón hace dos semanas regresó a casa para estar unos días con la familia antes de volver a montarse en un avión para volar a la otra punta del planeta.

En clave deportiva, la carrera australiana puede ser un escollo complicado, sobre todo porque "la meteorología pinta complicada", subrayó.

Tras dos años en los que parecía que la Aprilia se acercaba al nivel de la Ducati, este curso ha habido un parón y retroceso.

"Es difícil hacer un juicio de la moto 2024, porque comenzamos muy bien. Hubo una serie de carreras en que era el piloto que estaba más cerca de Ducati", concede el español.

"Yo acepto que haya podido perder un 5 o un 10% de velocidad al decidir retirarme, pero eso es mucho menos de lo atrás que estamos. Lo mismo le ocurre a Maverick al irse a KTM", añade.

La espantada en Aprilia es notable, además de la retirada de Aleix, llegó por sorpresa la noticia de que Maverick Viñales no seguirá tampoco el año que viene, un coctel que se completó con el anuncio, en Japón, de que Romano Albesiano, el gurú técnico de Noale, se va a Honda, donde estarán también Aleix, como probador, y su actual técnico Antonio Jiménez.

"Esta semana hablé mucho con Massimo y Romano, porque tenemos que reaccionar", apuntó.

El que sí estará en Aprilia es Jorge Martín, que tras un nuevo desencanto con Ducati tomó la decisión de irse y en Aprilia están trabajando para intentar darle la mejor moto posible.

"Ya sé que la moto de 2025 ha rodado en Jerez, pero yo no sé nada de esa moto. Pero eso es muy normal si tenemos en cuenta que no solo yo me voy, sino también Maverick y Albesiano. Rivola tiene una situación difícil de gestionar", auguró el de Granollers.