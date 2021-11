Espargaró da un paso al frente: "Los ingenieros de Honda me hacen caso"

El desafortunado accidente que sufrió Marc Márquez hace dos semanas practicando Enduro le impedirá, entre otras muchas cosas, salir a pista en los decisivos test de pretemporada 2022, que se desarrollarán la próxima semana en Jerez.

En esos ensayos, los ingenieros de todos los equipos, no solo Honda, deberán recoger los últimos datos y comentarios de los pilotos, tras probar los prototipos iniciales de la próxima temporada durante dos días, y con ellos trabajar durante diciembre y enero en la moto que se pondrá en pista en los test de Sepang, en febrero, donde los corredores dispondrán ya de la moto con la que empezarán la temporada.

Con la lesión de Marc, Pol Espargaró deberá dar un paso adelante, asumir galones y ponerse al frente del desarrollo de la moto, algo que no le viene de nuevo y que ya hizo con éxito en KTM, aunque con el fabricante austríaco se tomaran varios años en conseguirlo.

Un primer boceto de la Honda 2022 se pudo ver en el test de Misano, una máquina que Marc Márquez catalogó como “la Honda más diferente que había probado”, al menos a nivel de diseño así lo parecía.

En una entrevista exclusiva concedida a Motorsport.com, Pol Espargaró habló sobre ese primer prototipo probado en el test de Misano el pasado mes de septiembre.

“Personalmente yo no noté tanta diferencia entre la moto nueva y la de este año, pero ese comentario hay que ponerlo en contexto. Este año estamos sufriendo mucho en condiciones de poco grip y en los test de Misano el agarre era muy elevado. Entonces, poner la moto nueva en pista por primera vez en esas condiciones no es la mejor referencia que podemos tener, y eso hay que tenerlo claro. Las conclusiones hay que sacarlas en los peores circuitos, como en Barcelona donde sufrimos muchísimo de agarre. Tenemos que seguir probando esta moto y ver qué nos ofrece, nos aportó cosas muy positivas en el test de Misano, pero también cosas muy negativas que hay que solucionar. Creo que no era la moto definitiva que vamos a tener ahora en Jerez”, explicó Pol.

Como es lógico, el corredor ha hecho sus propias peticiones a los ingenieros de cómo quiere que sea la moto definitiva de 2022.

“Soy un piloto que necesita agarre detrás, mucho grip. Suena a algo tópico, son muchos los pilotos que piden agarre trasero, pero creo que pocos son capaces de tener un rendimiento como el que puedo dar yo con ese agarre. En KTM, cuanto más grip teníamos, más rápido era yo y más lentos mis compañeros de equipo. En esas condiciones es como más rápido y más cómodo puedo pilotar”, apunta.

“Lógicamente, ese mayor agarre genera otros problemas que se deben solucionar, pero la moto del año que viene va muy enfocada en ese aspecto, la moto con la que estamos acabando este año es muy similar, en la geometría, a la que tendremos al inicio de 2022, y personalmente ya me estoy preparando y aprendiendo los máximos trucos posibles para poder gestionar este extra de grip trasero. Pero, sin duda, necesito máximo agarre trasero para funcionar, en Misano lo teníamos y las cosas fueron muy bien”.

(Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)

Pese a que es solo su primer año en Honda y que los resultados han costado en llegar, Pol asegura tener un buen ‘rapporto’ con los ingenieros de HRC, y admite que le hacen caso.

“Sí, me hacen caso. Es difícil, evidentemente la comunicación con los japoneses no es fácil, pero dentro del equipo tenemos europeos que nos ayudan y que tienen mayor experiencia trabajando con ellos que yo”, explica el corredor.

“Viniendo de KTM, la forma de trabajar con los ingenieros es muy diferente, no lo puedes ni imaginar. Cómo tienes que explicar la cosas, cómo ellos lo entienden o interpretan, es muy diferente, es algo que tienes que ir trabajando y experimentando para estar cada vez más unidos”, desvela.

Uno de los puntos de apoyo para Pol este año ha sido su equipo técnico y, sobre todo su ingeniero de pista, Ramón Aurín.

“Tengo mucha suerte de tener un equipo técnico excelente, con Ramón que lleva muchos años trabajando en Honda y eso me facilita mucho las cosas, pero admito que es mucho más complicado de lo que viví en el pasado”, en referencia a KTM.

Pol Espargaró Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Pol Espargaró, Repsol Honda Team, MiniGP 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, Pol Espargaró 48 / 50 Foto de: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, Pol Espargaró 49 / 50 Foto de: MotoGP Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images