Espargaró sufre una fractura en el talón pero esquiva el quirófano

El piloto de Aprilia salió volando por los aires y se estrelló contra el asfalto del circuito de Silverstone el sábado al mediodía, solo unos minutos después de haber dado inicio el FP4 del Gran Premio de Gran Bretaña.

Inicialmente, Aleix Espargaró se quedó postrado en el suelo, sin poder levantarse ni con la ayuda de los comisarios de pista, lo que hizo pensar en una lesión grave. Tras pasar por el centro médico del circuito, sin embargo, los médicos del Mundial descartaron ninguna fractura ni lesión que le impidiera seguir adelante con el gran premio.

El catalán logró batir el récord del circuito en la Q2, aunque luego fuera superado, y afrontar la carrera, con dificultad, pero terminando noveno y perdiendo solo un punto respecto al líder del certamen, Fabio Quartararo, del que ahora le separan 22 puntos como primero y segundo de la general.

Sin embargo, la idea del piloto era pasar una revisión este lunes en la Dexeus de Barcelona. "Me duele todo el cuerpo, voy a ir al hospital para que me hagan pruebas por todas partes para descartar cualquier lesión que no hayamos visto", dijo el corredor el domingo por la tarde.

Este lunes, Aleix pasó una profunda revisión en el Hospital Dexeus de Barcelona, donde le han diagnosticado una fractura en el talón del pie derecho, ha explicado Aprilia en un comunicado.

En la misma nota, el equipo con sede en Noale descarta que el piloto requiera de una operación.

"La lesión no requiere tratamiento quirúrgico, y se ha prescrito al piloto siete días de reposo absoluto durante los que deberá utilizar muletas para no forzar el pie derecho lesionado", apuntan.

El corredor de Granollers tiene ahora diez días por delante para recuperarse completamente antes de la siguiente cita, la próxima semana en el Red Bull Ring.

"El objetivo es llegar al próximo fin de semana de carreras (19-21 de agosto, Austria) en las mejores condiciones físicas", zanja la nota de Aprilia.